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В Екатеринбурге могут открыть завод по производству микроэлектроники

22 апреля 2024, 17:02
Компания из Екатеринбурга планирует построить завод по производству микроэлектроники.

Руководство предприятия приняло решение открыть производство в Свердловской области могут из-за научного, кадрового и промышленного потенциала. Компания разработала технологию, повышающую надежность процессора и именно его производство планируется запустить. Глава компании отметил, что в России будет две архитектуры — «Эльбрус» и RISC-V, и выбор пал на второй процессор. Он будет удовлетворять потребности практически всех промышленных предприятий по мощности и энергопотреблению. Об этом пишет uralpolit.ru со ссылкой на 66.RU.

Для запуска производства потребуется 20 млрд рублей. На данный момент компания обратилась к председателю Правительства РФ. Решения по финансированию пока нет.

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