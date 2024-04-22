В Екатеринбурге могут открыть завод по производству микроэлектроники

Руководство предприятия приняло решение открыть производство в Свердловской области могут из-за научного, кадрового и промышленного потенциала. Компания разработала технологию, повышающую надежность процессора и именно его производство планируется запустить. Глава компании отметил, что в России будет две архитектуры — «Эльбрус» и RISC-V, и выбор пал на второй процессор. Он будет удовлетворять потребности практически всех промышленных предприятий по мощности и энергопотреблению. Об этом пишет uralpolit.ru со ссылкой на 66.RU.