Росконгресс показал архитектуру деловой программы форума в Санкт-Петербурге

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Деловая программа поделена на блоки, посвященные поддержанию мирового баланса сил.
Тема первого блока — переход к многополярной экономической модели и промышленный и энергетический суверенитет государств. Второй блок коснется российской экономики, ее целей, новых задач и факторов роста. Третий блок будет посвящен технологическому суверенитету, который способствует конкурентоспособности государства, передает newsnn.ru.
Предусмотрено проведение 11 двусторонних деловых мероприятий в формате бизнес-диалогов с иностранными партнерами для обсуждения актуальных вопросов международного сотрудничества. Также состоится Региональный консультативный форум «Деловой двадцатки» (В20).
На ПМЭФ-2024 затронут темы международного сотрудничества малого и среднего бизнеса, а также вопросы улучшения медицинской помощи, развития образования и науки. Важные темы будут обсуждаться на таких площадках, как Форум креативного бизнеса, Russian Design Space, Urban Hub, а также на Международном молодежном экономическом форуме, который закроет ПМЭФ-2024.