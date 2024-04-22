Росконгресс показал архитектуру деловой программы форума в Санкт-Петербурге

На ПМЭФ-2024 затронут темы международного сотрудничества малого и среднего бизнеса, а также вопросы улучшения медицинской помощи, развития образования и науки. Важные темы будут обсуждаться на таких площадках, как Форум креативного бизнеса, Russian Design Space, Urban Hub, а также на Международном молодежном экономическом форуме, который закроет ПМЭФ-2024.