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Росконгресс показал архитектуру деловой программы форума в Санкт-Петербурге

Росконгресс показал архитектуру деловой программы форума в Санкт-Петербурге

22 апреля 2024, 14:30
Фото: roscongress.org
5–8 июня в Санкт-Петербурге состоится 27-й Петербургский международный экономический форум. Медиахолдинг 1МI станет информационным партнером мероприятия. Основная тема форума звучит как «Основа многополярности — формирование новых центров роста»

Деловая программа поделена на блоки, посвященные поддержанию мирового баланса сил.

Тема первого блока — переход к многополярной экономической модели и промышленный и энергетический суверенитет государств. Второй блок коснется российской экономики, ее целей, новых задач и факторов роста. Третий блок будет посвящен технологическому суверенитету, который способствует конкурентоспособности государства, передает newsnn.ru.

Предусмотрено проведение 11 двусторонних деловых мероприятий в формате бизнес-диалогов с иностранными партнерами для обсуждения актуальных вопросов международного сотрудничества. Также состоится Региональный консультативный форум «Деловой двадцатки» (В20).

На ПМЭФ-2024 затронут темы международного сотрудничества малого и среднего бизнеса, а также вопросы улучшения медицинской помощи, развития образования и науки. Важные темы будут обсуждаться на таких площадках, как Форум креативного бизнеса, Russian Design Space, Urban Hub, а также на Международном молодежном экономическом форуме, который закроет ПМЭФ-2024.

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