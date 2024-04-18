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иллюстрация

Бил молотком по голове. Пожилого омича посадили на 8 лет за убийство собутыльницы

18 апреля 2024, 05:56
Фото: Город55
иллюстрация

Житель Омской области убил молотком свою знакомую за отказ купить алкоголь

Обвиняемый, после того как женщина отказалась пойти в магазин за алкоголем, схватил молоток и ударил ее по голове. Пострадавшую доставили в больницу, где она через восемь дней скончалась от полученных травм.

В прокуратуре сообщили, что 63-летний житель Омской области признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека. Приговор вынесен Кормиловским районным судом.

судебное заседание (скриншот)судебное заседание (скриншот)
судебное заседание (скриншот)
Фото: Прокуратура Омской области

Как выяснилось, во время застолья обвиняемый вступил в конфликт с хозяйкой квартиры. Она отказалась идти в магазин за спиртными напитками, и мужчина в гневе схватил молоток и нанес женщине минимум два удара по голове.

Пострадавшую отвезли в больницу, но, к сожалению, через 8 дней она скончалась от полученных травм. Свою вину обвиняемый полностью признал. В результате мужчину приговорили к 8 годам колонии строгого режима.

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