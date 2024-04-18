Бил молотком по голове. Пожилого омича посадили на 8 лет за убийство собутыльницы

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
В прокуратуре сообщили, что 63-летний житель Омской области признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека. Приговор вынесен Кормиловским районным судом.
Как выяснилось, во время застолья обвиняемый вступил в конфликт с хозяйкой квартиры. Она отказалась идти в магазин за спиртными напитками, и мужчина в гневе схватил молоток и нанес женщине минимум два удара по голове.
Пострадавшую отвезли в больницу, но, к сожалению, через 8 дней она скончалась от полученных травм. Свою вину обвиняемый полностью признал. В результате мужчину приговорили к 8 годам колонии строгого режима.