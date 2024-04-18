Бил молотком по голове. Пожилого омича посадили на 8 лет за убийство собутыльницы

Житель Омской области убил молотком свою знакомую за отказ купить алкоголь

Обвиняемый, после того как женщина отказалась пойти в магазин за алкоголем, схватил молоток и ударил ее по голове. Пострадавшую доставили в больницу, где она через восемь дней скончалась от полученных травм.