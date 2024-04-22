Орешкин: Изменения в экономике позволят молодежи реализовать себя

Выступая на форуме, помощник президента Максим Орешкин отметил, что в российской экономике ожидаются значительные структурные изменения, которые дают возможность молодым предпринимателям проявить себя и занять свое место на рынке. Он подчеркнул важность того, чтобы больше молодых людей пробовали свои силы в бизнесе, в разработке новых продуктов, передает regnum.ru.