Орешкин: Изменения в экономике позволят молодежи реализовать себя

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
Выступая на форуме, помощник президента Максим Орешкин отметил, что в российской экономике ожидаются значительные структурные изменения, которые дают возможность молодым предпринимателям проявить себя и занять свое место на рынке. Он подчеркнул важность того, чтобы больше молодых людей пробовали свои силы в бизнесе, в разработке новых продуктов, передает regnum.ru.
Руководитель Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что 25% индивидуальных предпринимателей в России — это молодые люди, и они проявляют наибольший интерес к мерам господдержки. Он напомнил о цифровой платформе МСП.РФ, которая призвана помочь предпринимателям, предоставляя необходимые инструменты и навыки для успешного ведения бизнеса на отечественном и зарубежном рынках.
Гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева отметила, что в России происходит изменение запросов бизнеса под влиянием пандемии и ухода мировых брендов, что открывает возможности для российских молодых компаний.
Председатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик подчеркнул, что одним из преимуществ малого предприятия является большая география для организации деятельности. Он отметил, что там, куда не доходит крупный бизнес, для малого открыты возможности для реализации.