«Норникель» получит от КНР современные технологии для литиевых батарей

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Издание информирует, что, говоря о реализации первой линии «Серной программы», Потанин отметил болезненность процесса запуска из-за отказа многих западных партнеров от выполнения своих обязательств. Однако вопреки этому проект успешно реализуется и на данный момент достиг технических характеристик, которые закладывали, а это улавливание свыше 99% серы.
Потанин пояснил, что технология физически работает в огромном промышленном масштабе. После выхода на проектные показатели в Норильске выбросы будут сокращены на 45%, то есть улавливаться будет почти 1 миллион тонн диоксида серы. Он также отметил, что «Норникель» выполнит все обязательства перед государством в соответствии с планом по программе.
Относительно переосмысления стратегии «Норильского никеля» Потанин отметил, что оно идет на протяжении последних 4 лет под влиянием пандемии и санкций против цветной металлургии Российской Федерации. По его словам, с такими изменениями необходимо бороться нестандартными методами, в частности возможно сотрудничество с Китайской Народной Республикой, куда планируют перенести часть производства плавильных мощностей по медному концентрату.
Владимир Потанин подчеркнул, что такой шаг позволит приблизить товар к месту потребления. В этом случае финальный продукт будут продавать как китайский — его сложнее будет санкционировать.
По словам Потанина, перенос плавильного производства ближе к рынкам сбыта позволит компании освоить технологии по производству батарейных материалов.
«Располагая этими технологиями, мы совместно с „Росатомом“ будем производить и катодные материалы, и сами батареи, используя для этого продукцию Колмозерского месторождения лития. Производство батарей — это ключевая история и для транспорта, и для различных промышленных объектов. То есть мы экономически неэффективное и экологически болезненное производство серы переносим в Китай, а взамен получаем возможность продлить нашу цепочку создания стоимости и получить продвинутые компетенции, которые необходимы и компании, и стране», — говорит Потанин.
По его словам, перенос части производства даст возможность устранить препятствие для развития Надеждинского металлургического комбината. Остается площадка для третьей очереди, которая понадобится к 2030 году, когда встанет вопрос о наращивании производства и увеличении налоговых отчислений в бюджет.
Также встает вопрос привлечения специалистов, поскольку для нового международного сотрудничества потребуются и новые компетенции, в том числе вырастет спрос на инженеров и сотрудников в сфере информационных технологий.
По словам Потанина, нужно понимать, что реализация проекта даст возможность предотвратить большие потери, вызванные имеющимися на данный момент трудностями с расчетами, отказами от поставок, скидками на металл, созданием товарных запасов.
«Норникель» в результате реализации данного проекта сможет на 20% нарастить выручку по сравнению с ситуацией до начала 2022 года. Потанин подчеркнул, что компания создает совместное производство с международными партнерами. То есть «Норникель» будет получать долю в доходах международных проектов, значительная часть которых будет возвращаться в Россию в виде дивидендов для инвестиций внутри государства.
Он также отметил, что о проекте доложили на всех уровнях, в том числе главе Российской Федерации и председателю правительства, идет взаимодействие с профильными министерствами.