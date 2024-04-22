«Норникель» получит от КНР современные технологии для литиевых батарей

«Располагая этими технологиями, мы совместно с „Росатомом“ будем производить и катодные материалы, и сами батареи, используя для этого продукцию Колмозерского месторождения лития. Производство батарей — это ключевая история и для транспорта, и для различных промышленных объектов. То есть мы экономически неэффективное и экологически болезненное производство серы переносим в Китай, а взамен получаем возможность продлить нашу цепочку создания стоимости и получить продвинутые компетенции, которые необходимы и компании, и стране», — говорит Потанин.