Каждый четвертый ИП в РФ относится к субъектам молодежного предпринимательства

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Таковы данные исследования, представленные Корпорацией МСП на форуме молодых предпринимателей «Создай наше», организованном РБК, АСИ и КМСП. Также было озвучено, что еще 5,2 млн молодых людей в возрасте до 35 лет осуществляют предпринимательскую деятельность как самозанятые, пишет РИА Новости.
Собранные данные позволяют сделать вывод о растущем интересе со стороны молодежи к предпринимательской деятельности, рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Он также отметил, что среди ИП более 50 процентов — это молодые люди, а среди самозанятых их уже более 53 процентов.
По его словам, в прошлом году число вновь зарегистрированных молодых ИП в розничной торговле увеличилось на 41%, и эта сфера также продолжит расти в ближайшие годы. Вслед за торговлей с большим отрывом следует деятельность по предоставлению различных персональных услуг (5%) и продуктов питания и напитков (4%), добавил он.
В ходе выступления Александр Исаевич также отметил, что именно молодежь может стать основным драйвером развития сферы малого и среднего предпринимательства, и власти готовы помогать преодолевать возникающие на их пути трудности при ведении бизнеса.
«Так, по данным ФНС России, 58% молодых предпринимателей уже пользовались государственными мерами поддержки», — сказал он.
Как отмечается, сегодня поддержкой и развитием системы молодежного предпринимательства на федеральном уровне занимаются профильные министерства и ведомства: Минэкономразвития, Минобрнауки и Росмолодежь, а также Корпорация МСП и другие институты развития.