Каждый четвертый ИП в РФ относится к субъектам молодежного предпринимательства

По его словам, в прошлом году число вновь зарегистрированных молодых ИП в розничной торговле увеличилось на 41%, и эта сфера также продолжит расти в ближайшие годы. Вслед за торговлей с большим отрывом следует деятельность по предоставлению различных персональных услуг (5%) и продуктов питания и напитков (4%), добавил он.