Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:58

Published Сегодня, 15:58

Modified Сегодня, 16:00

Updated Сегодня, 16:00

Челябинск занял четвертое место по доходности вложений в недвижимость

22 апреля 2024, 15:58
Челябинск и Магнитогорск вошли в топ-10 самых прибыльных городов России для инвестиций в недвижимость с 2021 по 2023 год. Это выяснили эксперты Центра экономических исследований РИА «Рейтинг».

Рейтинг был составлен на основе увеличения стоимости однокомнатной квартиры и ее арендной платы, учета потребительской инфляции, платежей за капитальный ремонт, налогов, коммунальных услуг. Челябинск занял четвертое место в этом списке, сообщает uralpolit.ru. Среднегодовая реальная доходность от инвестиций в недвижимость за три года в этом городе составила 22,2%, без учета аренды — 18,5%. Магнитогорск занял восьмое место. Уровень доходности с учетом аренды составил 20,7%, без нее — 16,9%.

Лидером в топе городов по доходности вложений в недвижимость за последние три года стал Норильск с среднегодовой доходностью в 28,9%. На втором месте оказался Горно-Алтайск (23,9%), на третьем — Таганрог (23,8%).

Подпишитесь
Распоряжение подписано. Мишустин дал старт строительству аэропорта «Омск-Федоровка»
Сегодня, 04:06
Сюрприз не удался: место Ольги Боровской в облправительстве заняла Ольга Колесник
Сегодня, 11:44
Капризы погоды. Омичам объяснили, почему на этой неделе не отключили отопление
Сегодня, 07:50
«Негативные и деструктивные вбросы»: за ректора ОмГУ заступились его подчиненные
Сегодня, 10:44
Пошел на повышение. У омского министра здравоохранения появился новый заместитель
Сегодня, 06:07
Сдадут на 1,5 года позже. На доработку проекта гидроузла под Омском выделили 110 млн
Сегодня, 09:08
"