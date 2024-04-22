Челябинск занял четвертое место по доходности вложений в недвижимость

Рейтинг был составлен на основе увеличения стоимости однокомнатной квартиры и ее арендной платы, учета потребительской инфляции, платежей за капитальный ремонт, налогов, коммунальных услуг. Челябинск занял четвертое место в этом списке, сообщает uralpolit.ru. Среднегодовая реальная доходность от инвестиций в недвижимость за три года в этом городе составила 22,2%, без учета аренды — 18,5%. Магнитогорск занял восьмое место. Уровень доходности с учетом аренды составил 20,7%, без нее — 16,9%.