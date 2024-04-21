Мимолетное лето. В Омскую область нагрянет внезапное похолодание

Относительное тепло установится в городе только ближе к выходным: в пятницу, 26 апреля, утро начнется с 3 градусов тепла, но к вечеру можно рассчитывать на все 12 градусов выше нуля. Однако ветер не стоит упускать из внимания — те же порывы 13 м/с вновь будут подстерегать омичей. Суббота, кстати, будет идентична ей, только уже без ветра.