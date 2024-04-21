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Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:50

Updated Сегодня, 13:50

иллюстрация

Мимолетное лето. В Омскую область нагрянет внезапное похолодание

21 апреля 2024, 13:48
Фото: 1MI
иллюстрация

Синоптики сообщили о мощном похолодании после почти 30-градусной жары в Омске

Почти 30-градусные выходные сменятся прохладой — по информации синоптиков, температура может упасть даже ниже нуля градусов.

По данным сервиса Ventusky, грядущая неделя будет разительно отличаться от минувшей: тенденция на потепление сохранится, но вот «отогревать» город придется заново. Понедельник, 22 апреля, еще сохранит былой настрой — во многом, благодаря теплу воскресенья: утром омичей ожидает 8 градусов выше нуля, днем воздух прогреется до 15 градусов. Вот только к грядущему перепаду температур погода будет готовиться заранее — во второй половине дня поднимется ветер с порывами до 11,1 м/с.

Вторник будет куда холоднее: утром температура упадет до 2 градусов тепла, но и днем особенно высоко столбик термометра не поднимется — максимальная температура составит всего 7 градусов. Ветер — без сюрпризов и не больше 3,8 м/с.

Среда, 24 апреля, начнется с еще большего похолодания — утром температура опустится до -1 градуса тепла, но и днем тепла ждать не стоит — выше 5 градусов термометр не покажет. Днем четверга будет чуть теплее: утро вновь начнется с околонулевых температур, но во второй половине дня должно «распогодиться» — температура поднимется до 7 градусов. Правда, все может испортить порывистый ветер — по прогнозам синоптиков, скорость порывов может достигать 13 м/с.

Относительное тепло установится в городе только ближе к выходным: в пятницу, 26 апреля, утро начнется с 3 градусов тепла, но к вечеру можно рассчитывать на все 12 градусов выше нуля. Однако ветер не стоит упускать из внимания — те же порывы 13 м/с вновь будут подстерегать омичей. Суббота, кстати, будет идентична ей, только уже без ветра.

Воскресенье, 28 апреля, станет тем самым редким днем, когда и тепло и спокойно — в течение дня омичей ожидает 13 градусов тепла (к слову, утро начнется с 5 градусов) и слабым ветром 2,7 м/с. Однако — все может измениться в один момент, весна, все-таки, капризное время года. Поэтому всегда уточняйте прогноз незадолго до выхода из дома.

Неприятный «сюрприз». В Омске почти 30-градусная жара сменится резким похолоданием
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#Илья Скобин#Погода#Омск#Похолодание#Новости#Температура#Весна#Ветер
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