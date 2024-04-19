Врач Станкевич рассказала об основных причинах затяжных простуд

«Вторая причина — снижение иммунитета. Многие вирусы „вооружены“ против наших иммунных клеток, и при инфицировании патогены способны подавлять их активность. Это приводит к еще одному эффекту: в организме могут „проснуться“ инфекции, которые до этого не представляли угрозы. Например, если в биоценозе горла присутствовал золотистый стафилококк, то при заболевании гриппом бактерия на его фоне начинает вызывать воспаление», — пояснила доктор Станкевич.