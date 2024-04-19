Врач Станкевич рассказала об основных причинах затяжных простуд

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Эксперт отметила, что за аббревиатурой ОРВИ скрывается более 200 разных вирусов. Все они, кроме бокавируса, вызывают заболевания верхних и нижних дыхательных путей. Иногда у одного человека одновременно может быть несколько видов возбудителей.
Затяжные простуды, по словам доктора, происходят из-за трех основных причин. Во-первых, это рециркуляторное течение вирусов. Другими словами, вирусы размножаются волной: наш иммунитет подавляет их, но не уничтожает полностью. Сначала наше самочувствие улучшается, а потом вирус снова проявляется — это может происходить два-три раза подряд.
«Вторая причина — снижение иммунитета. Многие вирусы „вооружены“ против наших иммунных клеток, и при инфицировании патогены способны подавлять их активность. Это приводит к еще одному эффекту: в организме могут „проснуться“ инфекции, которые до этого не представляли угрозы. Например, если в биоценозе горла присутствовал золотистый стафилококк, то при заболевании гриппом бактерия на его фоне начинает вызывать воспаление», — пояснила доктор Станкевич.
Третья причина — это наличие атипичных возбудителей, которые не были обнаружены. Это, как правило, хламидийная и микоплазменная пневмония. Несмотря на то, что они называются «пневмония», их симптомы очень похожи на обычную простуду: температура ниже 37 градусов, утомляемость, снижение работоспособности и кашель, который не проходит долгое время, добавила доктор.
При подозрении на затяжную простуду проводят лабораторную диагностику — только она может точно определить причину и не пропустить серьезного возбудителя, такого как стрептококковая ангина после вируса или микоплазменная пневмония. Каждый из этих случаев требует разного подхода к лечению, предупредила специалист.
Хорошим способом определения причины затяжной простуды является мультиплексное тестирование, такое как тест для дифференциальной диагностики инфекций верхних дыхательных путей. Это помогает не только определить правильную тактику лечения инфекции, но и выявить атипичных возбудителей, на которых не действуют обычные антибиотики. Антибиотики назначаются только в случае подтвержденной инфекции и когда известна чувствительность возбудителя к определенной группе препаратов, добавила Станкевич.