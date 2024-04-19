С чем пропустят в салон самолета, а что брать строго запрещено

Не все авиапассажиры точно знают, что можно брать с собой в салон самолета, а с чем не пустят на борт. Расскажем, что можно проносить с собой в ручной клади.

Ручная кладь — это компактная сумка, в которую пассажир может положить нужные для него во время перелета вещи: книги, средства гигиены, продукты, медикаменты. Однако существуют некоторые правила, из-за нарушения которых могут возникнуть вопросы на регистрации, пишет newia.ru. Например, общий объем жидкости (вода, шампуни, гели) не должен быть больше тысячи миллилитров, при этом она должна быть разлита по емкостям не более 100 миллилитров. Острые предметы брать с собой категорически нельзя, однако можно иметь при себе безопасный одноразовый бритвенный станок или электробритву, маленькие ножницы и нож с лезвием до шести сантиметров, вилки, иглы для инъекций. Можно брать на борт все виды твердых продуктов: печенье, снеки, шоколад, сырки и так далее. Разрешается проносить детское питание. Если размеры рюкзака позволяют, то можно взять зонт-трость. Перед вылетом рекомендуется уточнить, с какими сумками можно проходить в самолет. Строго запрещено проносить взрывчатые, токсичные и ядовитые вещества, горючие жидкости и предметы, огнестрельное и холодное оружие, в том числе и сувенирное.