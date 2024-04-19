Поддержка МСП Банка позволила компаниям МСП выпустить облигации на 2,5 млрд рублей

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
В общей сложности объем указанных выпусков составил около 2,5 млрд рублей, пишет РИА Новости.
В течение шести последних месяцев банк успел принять участие в 20 выпусках, оцениваемых в 5 млрд рублей.
По словам председателя набсовета МСП Банка, генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, поддержка, которую МСП Банк оказывает компаниям как институт развития, значительно упрощает их выход на фондовый рынок. Спрос на данный механизм привлечения финансирования постоянно растет. Объем реализованных при поддержке МСП Банка выпусков облигаций только по итогам первого квартала 2024 года можно сопоставить с аналогичным показателем за весь прошлый год.
Глава КМСП также отметил, что на рынке заключили первую сделку по выпуску облигаций с поручительством Корпорации МСП. Он объяснил, что указанный механизм дает возможность снижать ставки фондирования для эмитентов. Это имеет большое значение в процессе принятия решения о выходе на фондовую биржу.
По заявлению председателя правления МСП Банка Ивана Подберезняка, у банка есть ресурсная база, которая при благоприятной конъюнктуре и наличии спроса позволит до конца года предоставить поддержку выпускам биржевых облигаций компаний малого и среднего бизнеса общим объемом до 8 млрд рублей.
Среди эмитентов, выпустивших свои облигации при участии МСП Банка, такие малые технологические компании, как «ХРОМОС Инжиниринг» (занимается выпуском хроматографических комплексов) и «Мой Самокат» (крупнейший отечественный сервис по аренде средств индивидуальной мобильности). МСП Банк выступил в качестве якорного инвестора и соорганизатора при выпуске облигаций «Симпл Солюшнз Кэпитл» (специализируется на лизинге, факторинге, поставках техники и сельхоздеятельности). Поддержку от банка получило и НПП «Моторные Технологии» (завод Mizotty), где разрабатывают и выпускают импортозамещающее моечное промоборудование для очистки деталей и техники.
Известно, что МСП Банк участвует в нацпроекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированном главой государства Владимиром Путиным. Данный проект курирует первый зампредседателя Правительства России Андрей Белоусов.