Поддержка МСП Банка позволила компаниям МСП выпустить облигации на 2,5 млрд рублей

Среди эмитентов, выпустивших свои облигации при участии МСП Банка, такие малые технологические компании, как «ХРОМОС Инжиниринг» (занимается выпуском хроматографических комплексов) и «Мой Самокат» (крупнейший отечественный сервис по аренде средств индивидуальной мобильности). МСП Банк выступил в качестве якорного инвестора и соорганизатора при выпуске облигаций «Симпл Солюшнз Кэпитл» (специализируется на лизинге, факторинге, поставках техники и сельхоздеятельности). Поддержку от банка получило и НПП «Моторные Технологии» (завод Mizotty), где разрабатывают и выпускают импортозамещающее моечное промоборудование для очистки деталей и техники.