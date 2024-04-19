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Невролог Демьяновская: инфекционные заболевания приводят к снижению интеллекта

19 апреля 2024, 11:00
Врач Екатерина Демьяновская рассказала, что структурные повреждения головного мозга, хронические нарушения мозгового кровообращения, интоксикация и другие состояния, которые изменяют химический состав крови, могут привести к снижению памяти и интеллекта.

Одной из возможных причин снижения умственных способностей является инсульт. При этом состоянии может нарушиться кровоснабжение определенных областей мозга, отвечающих за интеллект и память. У людей, перенесших инсульт, часто наблюдаются проблемы с памятью, анализом информации и переключением внимания, пишут «Известия».

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) также может привести к снижению интеллекта. При этом состоянии активность эмоционального центра мозга повышается, а активность префронтальной коры снижается. Это может отразиться на принятии решений, планировании и других высших когнитивных функциях. Также ПТСР может нарушить работу гиппокампа, отвечающего за воспоминания, что также может ухудшить память человека.

Мигрень, тяжелая форма головной боли, может также сказаться на интеллекте. У людей, страдающих мигренью, с течением времени может наблюдаться ухудшение памяти, внимания и скорости обработки информации. Инфекционные заболевания, особенно поражающие головной мозг, также могут отрицательно сказываться на интеллекте.

Кроме того, алкоголизм, травмы головного мозга, включая сотрясения, могут привести к снижению интеллекта и памяти. Этанол, содержащийся в алкоголе, может разрушать клетки мозга и негативно влиять на его функции.

Также некоторые заболевания, такие как хронические гепатиты, почечная недостаточность и диабет, могут вызывать нарушение когнитивных функций. Понижение уровня глюкозы в крови и ее резкие колебания могут негативно сказываться на интеллекте и памяти.

В целом, существует множество заболеваний и состояний, которые могут влиять на умственные способности человека. Однако, важно отметить, что каждый организм индивидуален, и эффекты заболеваний могут проявляться по-разному у разных людей.

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