Невролог Демьяновская: инфекционные заболевания приводят к снижению интеллекта

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) также может привести к снижению интеллекта. При этом состоянии активность эмоционального центра мозга повышается, а активность префронтальной коры снижается. Это может отразиться на принятии решений, планировании и других высших когнитивных функциях. Также ПТСР может нарушить работу гиппокампа, отвечающего за воспоминания, что также может ухудшить память человека.