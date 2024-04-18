Жители Кемерово встали на защиту голодной лисы

На днях в социальных сетях появилось обращение одного из кемеровчан, пишет sibdepo.ru. Он просит не делать поспешных выводов о состоянии здоровья лисы, которую заметили на улице Ленина. Автор записи утверждает, что это — абсолютно здоровое животное, и просит не делать поспешные выводы о болезнях, включая бешенство. По его словам, эта лисица приехала из Алтайского края, где ее видели на видеозаписи, и где ее кормили. Лисица якобы дружелюбная, просто многих смущает ее внешность, потому что у хищницы шерсть облезла после попадания в капкан.