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Published Сегодня, 16:27

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Жители Кемерово встали на защиту голодной лисы

18 апреля 2024, 16:27
В жилом районе города Кемерово появилась худая голодная лисица, что вызвало разногласия среди жителей. Одни требуют защитить людей от возможно опасного и заразного зверя, другие же выступают в поддержку хищницы.

На днях в социальных сетях появилось обращение одного из кемеровчан, пишет sibdepo.ru. Он просит не делать поспешных выводов о состоянии здоровья лисы, которую заметили на улице Ленина. Автор записи утверждает, что это — абсолютно здоровое животное, и просит не делать поспешные выводы о болезнях, включая бешенство. По его словам, эта лисица приехала из Алтайского края, где ее видели на видеозаписи, и где ее кормили. Лисица якобы дружелюбная, просто многих смущает ее внешность, потому что у хищницы шерсть облезла после попадания в капкан.

К сообщению также приложен короткий видеоролик с лисицей, которая действительно похожа на ту, что сейчас ищет пищу в Кемерово. Однако на видео из Алтайского края животное выглядит лучше.

Ранее жительница Кемерово оставила обращение на сайте «Кузбасс Онлайн». Она попросила принять меры в связи с появлением лисы рядом с жилыми домами.

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