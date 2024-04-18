Власти Аргентины заявили о готовности страны принять участие в военных учениях НАТО

Posted Сегодня, 16:33
Published Сегодня, 16:33
Modified Сегодня, 16:35
Updated Сегодня, 16:35
Он сказал, что участие в таких учениях поможет Аргентине улучшить подготовку своих вооруженных сил путем доступа к международным тренировкам и передовым технологиям. Кроме того, это даст возможность активно участвовать в обсуждении и принятии стратегических решений, приводит слова Адорни интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Ранее власти Аргентины выразили желание стать глобальным партнером НАТО и уже направили соответствующие документы.