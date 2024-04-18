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Published Сегодня, 16:33

Modified Сегодня, 16:35

Updated Сегодня, 16:35

Власти Аргентины заявили о готовности страны принять участие в военных учениях НАТО

18 апреля 2024, 16:33
Аргентина в последнее время активно стремится установить партнерские отношения с НАТО и выразила готовность принимать участие в совместных военных учениях по всему миру. Об этом заявил официальный представитель президента страны Мануэль Адорни.

Он сказал, что участие в таких учениях поможет Аргентине улучшить подготовку своих вооруженных сил путем доступа к международным тренировкам и передовым технологиям. Кроме того, это даст возможность активно участвовать в обсуждении и принятии стратегических решений, приводит слова Адорни интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее власти Аргентины выразили желание стать глобальным партнером НАТО и уже направили соответствующие документы.

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