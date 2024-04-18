Ученые: Из-за климатического кризиса доходы населения Земли сократятся на 20%

Posted Сегодня, 16:41
Published Сегодня, 16:41
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Updated Сегодня, 16:47
Ученые также указывают на то, что общая стоимость ущерба будет значительно превышать стоимость ограничения глобального потепления до уровня 2 °C. К середине столетия ожидается увеличение разрушительных погодных условий, таких как рекордные волны тепла, наводнения, лесные пожары и экстремальные осадки. Это приведет к годовым убыткам в размере 38 триллионов долларов, сообщает «Ридус».
Согласно отчету, финансовые трудности будут неизбежными в ближайшей перспективе, даже если правительства начнут активно бороться с кризисом. Этот кризис затронет почти все страны. Однако больше всего пострадают те, кто несет меньшую ответственность за изменение климата. В результате возрастет глобальное неравенство.
Прогнозируется, что к 2100 году средние потери доходов составят более 60%, если ничего не изменится. Однако, если выбросы углекислого газа уменьшатся до нуля к середине столетия, снижение доходов стабилизируется к 2049 году.
Данное исследование отличается от предыдущих, которые не учитывали территориальные данные за 40 лет. В новом исследовании анализируется статистика не только по странам, но также по отдельным областям.
Масштабные потери ожидаются в большинстве регионов мира, включая Северную Америку и Европу. Даже экономики таких стран, как Германия, Франция, США и Великобритания, столкнутся со снижением доходов (от 7 до 13%). Однако Южная Азия и Африка, включая страны Ботсвана, Мали, Ирак, Катар, Пакистан и Бразилию, будут наиболее пострадавшими — с потерями в размере от 21 до 31%.
Авторы исследования объясняют, что сокращение доходов будет вызвано воздействием изменения климата на различные аспекты экономического роста: сельское хозяйство, производительность труда, инфраструктура, когнитивные способности работников.
Однако авторы отмечают, что это лишь частичное представление будущей ситуации. Данные исследования являются консервативными и не учитывают множество серьезных климатических факторов — повышение уровня моря, тропические циклоны и ущерб для природных экосистем. Ученые обещают добавить эти факторы в будущие модели.