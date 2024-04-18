Ученые: Из-за климатического кризиса доходы населения Земли сократятся на 20%

Масштабные потери ожидаются в большинстве регионов мира, включая Северную Америку и Европу. Даже экономики таких стран, как Германия, Франция, США и Великобритания, столкнутся со снижением доходов (от 7 до 13%). Однако Южная Азия и Африка, включая страны Ботсвана, Мали, Ирак, Катар, Пакистан и Бразилию, будут наиболее пострадавшими — с потерями в размере от 21 до 31%.