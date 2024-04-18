У жителя Кемеровской области изъяли арсенал оружия

Изъятый арсенал был отправлен на экспертизу. Её результаты стали поводом для возбуждения уголовного дела за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов. Материалы дела направлены в суд. Злоумышленнику может грозить до 8 лет лишения свободы.