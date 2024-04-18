У жителя Кемеровской области изъяли арсенал оружия

Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
Modified Сегодня, 16:25
Updated Сегодня, 16:25
Ее результаты подтвердили наличие запрещенных предметов в квартире злоумышленника. Было изъято 500 патронов различного калибра, пистолет-пулемет Шпагина времен Второй мировой войны с тремя магазинами, банка пороха, два сигнальных пистолета с признаками переделки и составные части пистолета Макарова. об этом пишет sibdepo.ru.
Изъятый арсенал был отправлен на экспертизу. Её результаты стали поводом для возбуждения уголовного дела за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов. Материалы дела направлены в суд. Злоумышленнику может грозить до 8 лет лишения свободы.