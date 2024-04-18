Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:31

Published Сегодня, 10:31

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

Результаты исследования ИНВИТРО показали дефицит витамина D у 50% россиян

Результаты исследования ИНВИТРО показали дефицит витамина D у 50% россиян

18 апреля 2024, 10:31
Фото: Invitro
Согласно результатам масштабного исследования, проведенного российской медицинской компанией ИНВИТРО, более половины населения России страдают от недостатка витамина D.

Исследование было основано на данных более чем 1,1 миллиона пациентов, протестированных за последний год. Результаты лабораторных тестов показали, что у 51 процента пациентов уровень витамина D ниже нормы, пишет newizv.ru.

Особенно беспокойство вызывает ситуация с детьми, так как из обследованных несовершеннолетних 59,6 процента страдают от недостатка этого витамина. Люди молодого и среднего возраста (18–45 лет) также попадают в группу риска, поскольку у 53,22 процента из них отмечается дефицит витамина D. Доля пациентов старше 65 лет с недостатком витамина D составляет 48,3 процента.

Некоторые эксперты утверждают, что данная ситуация может быть обусловлена географическими особенностями нашей страны. Загрязнение атмосферы в крупных городах и промышленных центрах препятствует проникновению ультрафиолетовых лучей. Кроме того, образ жизни многих людей отличается тем, что они мало времени проводят на открытом воздухе. Дефицит витамина D зафиксирован у 48 процентов москвичей и 52 процентов жителей Московской области. В южных регионах страны эта цифра еще выше — 56,8 процента.

Недостаток витамина D приводит к снижению иммунитета, делая человека более уязвимым к инфекционным заболеваниям. Дефицит этого элемента в организме увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и остеопороза, а также негативно сказывается на психическом здоровье людей, проявляясь в депрессии и раздражительности.

С возрастом способность кожи вырабатывать витамин D уменьшается. На это обратила внимание Екатерина Терентьева, руководитель отдела медицинской экспертизы ИНВИТРО. Эксперт отметила, что синтез этого витамина в коже при воздействии ультрафиолетовых лучей является основным его источником для организма. В продуктах питания витамин D содержится лишь в ограниченных количествах.

Определить уровень витамина D в организме и выявить необходимость в дополнительном его приеме позволяет анализ крови. При подозрении на дефицит витамина D важно обратиться к специалисту для консультации и не заниматься самолечением.

Подпишитесь
Эксклюзив. Омские силовики провели обыск и изъяли документы в депархе мэрии
Сегодня, 06:24
Остальные страдают. Сотрудников ОмГУ заманивают в новый профсоюз скидками в столовую
Сегодня, 04:50
Некому учить детей. В школах и детсадах Омска не хватает почти тысячи педагогов
Сегодня, 04:41
Раритет с 66-летней историей. В Омске продают «Победу» за 750 тысяч рублей
Сегодня, 10:42
Объявлено предостережение. ОмГУ попался на нарушении обязательных требований
Сегодня, 07:16
На оборонных заводах Омска открыты 1400 вакансий. Сколько платят рабочим и инженерам
Сегодня, 05:50
"