Результаты исследования ИНВИТРО показали дефицит витамина D у 50% россиян

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Исследование было основано на данных более чем 1,1 миллиона пациентов, протестированных за последний год. Результаты лабораторных тестов показали, что у 51 процента пациентов уровень витамина D ниже нормы, пишет newizv.ru.
Особенно беспокойство вызывает ситуация с детьми, так как из обследованных несовершеннолетних 59,6 процента страдают от недостатка этого витамина. Люди молодого и среднего возраста (18–45 лет) также попадают в группу риска, поскольку у 53,22 процента из них отмечается дефицит витамина D. Доля пациентов старше 65 лет с недостатком витамина D составляет 48,3 процента.
Некоторые эксперты утверждают, что данная ситуация может быть обусловлена географическими особенностями нашей страны. Загрязнение атмосферы в крупных городах и промышленных центрах препятствует проникновению ультрафиолетовых лучей. Кроме того, образ жизни многих людей отличается тем, что они мало времени проводят на открытом воздухе. Дефицит витамина D зафиксирован у 48 процентов москвичей и 52 процентов жителей Московской области. В южных регионах страны эта цифра еще выше — 56,8 процента.
Недостаток витамина D приводит к снижению иммунитета, делая человека более уязвимым к инфекционным заболеваниям. Дефицит этого элемента в организме увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и остеопороза, а также негативно сказывается на психическом здоровье людей, проявляясь в депрессии и раздражительности.
С возрастом способность кожи вырабатывать витамин D уменьшается. На это обратила внимание Екатерина Терентьева, руководитель отдела медицинской экспертизы ИНВИТРО. Эксперт отметила, что синтез этого витамина в коже при воздействии ультрафиолетовых лучей является основным его источником для организма. В продуктах питания витамин D содержится лишь в ограниченных количествах.
Определить уровень витамина D в организме и выявить необходимость в дополнительном его приеме позволяет анализ крови. При подозрении на дефицит витамина D важно обратиться к специалисту для консультации и не заниматься самолечением.