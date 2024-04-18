Результаты исследования ИНВИТРО показали дефицит витамина D у 50% россиян

Некоторые эксперты утверждают, что данная ситуация может быть обусловлена географическими особенностями нашей страны. Загрязнение атмосферы в крупных городах и промышленных центрах препятствует проникновению ультрафиолетовых лучей. Кроме того, образ жизни многих людей отличается тем, что они мало времени проводят на открытом воздухе. Дефицит витамина D зафиксирован у 48 процентов москвичей и 52 процентов жителей Московской области. В южных регионах страны эта цифра еще выше — 56,8 процента.