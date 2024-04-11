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Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

Русская киноновинка вышла в начале апреля.

Маньяки в кино. В чем особенность нового российского сериала «Тень Чикатило»

11 апреля 2024, 13:07
Фото: Город55
Русская киноновинка вышла в начале апреля.

Эксперт рассказала, почему сериал «Тень Чикатило» стал так популярен в России

В начале апреля состоялась премьера нового многосерийного триллера. Режиссеры Сарик Андреасян и Давид Дадунашвили копнули в историю Михаила Попкова, которого прозвали «ангарским маньяком». О чем новый сериал «Тень Чикатило» читайте в материале Города55.

Западные и русские сериалы про серийных убийц на реальных событиях остаются востребованными у кинолюбителей и набирают большую популярность в последнее время. Известные маньяки России и СССР — Владимир Ионесян («Мосгаз»), Сергей Головкин (Фишер), Сергей Ряховский («Балашихинский потрошитель») и другие, в том числе Андрей Чикатило, про которого уже сняли как минимум два сериала в России.

Краткая история ангарского маньяка

Свежая кинокартина рассказывает о жителе Иркутской области, который орудовал в регионе с 1992 по 2010 годы. В общей сложности он изнасиловал и убил 86 человек. Это были женщины и миллиционер. Расправа ожидала при этом не всех, кого встречал Попков. Кому-то он даже помогал донести до дверей тяжелые сумки. Чаще всего жертвами становились те, кто садился добровольно к нему в машину, маньяк не затаскивал людей.

Смотреть «Тень Чикатило»: о чем сериал

В марте 2021 года стартовал показ сериала с Дмитрием Нагиевым «Чикатило». А по названию киноновинки становится понятно, что между ними есть связь. Свежий сериал будет своеобразным продолжением предыдущего. Ангарский маньяк орудовал с не меньшей жестокостью и даже совершил больше убийств, чем Чикатило.

Маньяк Ангарска Михаил Попков.Маньяк Ангарска Михаил Попков.
Маньяк Ангарска Михаил Попков.
Фото: СУ СКР по Иркутской области

«Тень Чикатило» должен стать первой частью в проекте, который раскроет феномен иркутского насильника и убийцы. Взявшиеся за эту историю Сарик Андреасян и Давид Дадунашвили хотят сосредоточиться как на деталях «хобби» Попкова, так и на отражении того времени. Создатели намерены показать, в каких условиях зрел маньяк.

Как известно, на тот период легла Чеченская война, был высокий уровень преступности. Хаос в обществе и в работе органов правопорядка — то, что увидит на экране зритель.

Актеры «Тень Чикатило»

Этот сериал, к слову, создавала та же команда, что работала над «Чикатило» с Нагиевым в главной роли. В новом проекте не только режиссер, сценарист, продюсеры, но и актеры. Состав, игравший работников следкома и оперативников, предстает перед российскими кинозрителями вновь. Полный список артистов в картине:

Федор Лавров (Михаил Попков), Дмитрий Нагиев (Андрей Чикатило), Николай Козак (полковник Александр Ковалев), Дмитрий Власкин (психолог Виталий Витвицкий), Юлия Афанасьева (старший лейтенант Ирина Овсянникова), Олег Каменщиков (майор Эдуард Липягин), Евгений Шириков (майор ФСБ Олег Горюнов), Мария Ахметзянова (Алена Синельникова), Георгий Мартиросьян (заместитель министра МВД СССР Владимир Панкратович), Анна Бегунова (Викуля), Валерия Богданова (Санька) и Дарья Бурлюкало (Зина).

К слову, создатели добавили в свой новый сериал несколько деталей, которых в реальности не было. Так, занимавшиеся делом Чикатило сотрудники поехали в Ангарск, чтобы заняться новым расследованием. Таким образом получается объединение двух историй, которым дают право существовать в одной киновселенной.

Зрители стали отдавать предпочтение фильмам и сериалам в жанре триллера.Зрители стали отдавать предпочтение фильмам и сериалам в жанре триллера.
Зрители стали отдавать предпочтение фильмам и сериалам в жанре триллера.
Фото: Город55

Мнение эксперта

Истории про серийных убийц все чаще появляются в кинокультуре. С чем может быть связан спрос на криминал, Городу55 ответила психолог Анна Велижанцева.

«Полагаю, что тяга к подобного рода историям связана с выработкой адреналина и кортизола в безопасных условиях, как с фильмами ужасов. Зритель пугается, но ему ничего не угрожает. И это своего рода ощущение контроля. Смотрящий как будто может контролировать страшную ситуацию, находясь по другую сторону экрана. Мне кажется, что криминал смотрят в критические моменты чаще, чтобы успокоиться. Так с детективами: их читают, потому что там все решаемо, негодяев ожидает наказание», — прокомментировала эксперт.

Анна отмечает, что интерес к криминалу был всегда, просто в наше время изменился формат продукта. На смену детективным романам пришли фильмы.

Даты выхода серий «Тень Чикатило» в Окко

Первая серия вышла 4 апреля. Вторая должна появиться в сети сегодня, 11 числа. График выхода следующих серий:

3 серия — 18 апреля
4 серия — 25 апреля
5 серия — 2 мая
6 серия — 9 мая
7 серия — 16 мая
8 серия — 23 мая

Ранее Город55 писал о популярном сериале «Великолепный век», который на протяжении нескольких лет удерживает внимание российской аудитории. Читайте на нашем сайте занятные факты об актерах, сыгравших в теледраме.

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