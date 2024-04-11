Маньяки в кино. В чем особенность нового российского сериала «Тень Чикатило»

Свежая кинокартина рассказывает о жителе Иркутской области, который орудовал в регионе с 1992 по 2010 годы. В общей сложности он изнасиловал и убил 86 человек. Это были женщины и миллиционер. Расправа ожидала при этом не всех, кого встречал Попков. Кому-то он даже помогал донести до дверей тяжелые сумки. Чаще всего жертвами становились те, кто садился добровольно к нему в машину, маньяк не затаскивал людей.