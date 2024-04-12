Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:34

Published Сегодня, 19:34

Modified Сегодня, 19:36

Updated Сегодня, 19:36

Спорт и культура — ведущие области, в которых преуспели омички.

Актрисы, телеведущие и гимнастки: молодые омички, получившие всероссийскую славу

12 апреля 2024, 19:34
Фото: Город55
Спорт и культура — ведущие области, в которых преуспели омички.
Омская область — регион талантов, ведь столько людей со своим взглядом на мир делают жизнь лучше! Одни искусно варят кофе, создают украшения, другие играют театре и кино, а третьи блистают на соревнованиях. Город55 решил обратить внимание на жизнь известных молодых омичек.

Янина Студилина

Актриса театра и кино, телеведущая и фотомодель мечтала стать актрисой с детства. Она любила наряжаться, делать прически и устраивать домашние концерты. В ее семье при этом актеров никогда не было. В Москве в гостях у бабушки она попала, можно сказать, по случайности, в театральную школу и загорелась идеей стать актрисой.

Параллельно с учебой в финансовой академии при правительстве РФ она снималась в рекламе и посещала кинопробы. Вскоре ее стали брать на небольшие роли и в 2006 году, будучи студенткой, она дебютировала в кино. Омичку взяли сыграть в сериале «Кто в доме хозяин?».

Также она играла подругу Светы Букиной в сериале «Счастливы вместе» и Полину Зеленину в сериале «Ранетки». Далее Янина решила получить образование в институте имени Щукина. В 2020 года девушка сыграла в комедии режиссера Яны Гладких «Красотка!».

38-летняя уроженка Омской области замужем за сыном продюсера телеканала «СТС» Александром Роднянским-младшим. В 2016 году у них родилась дочь Анна.

Дарья Мельникова

Бывшая Женя Воронцова из сериала «Папины дочки» стала известной на всю Россию актрисой и воспитывает двух сыновей — Артура и Марка. Муж — актер Артур Смольянинов. К слову, они женились тайно.

Многие помнят Дарью Мельникову по сериалу «Папины дочки», но это далеко не все ее роли.Многие помнят Дарью Мельникову по сериалу «Папины дочки», но это далеко не все ее роли.
Многие помнят Дарью Мельникову по сериалу «Папины дочки», но это далеко не все ее роли.
Фото: Город55

С детства она занималась танцами и ходила на театральные курсы, посещала музыкальную школу. Омичка училась в театральном училище имени М. С. Щепкина. В 2013 после получения образования и женитьбы она стала работать в московском театре имени Ермоловой. Ее можно было увидеть в постановках «Зойкина квартира», «Язычники» и «Ромео и Джульетта. Версия».

Актриса также участвовала в различных телешоу и снималась в музыкальных клипах. За свою карьеру 32-летняя Дарья Мельникова сыграла больше 20 ролей в различных фильмах и сериалах.

Евгения Канаева

Российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике также родом из Омска. Она родилась в спортивной семье: мать является мастером спорта по художественной гимнастике, а отец — мастер спорта, тренер по греко-римской борьбе. Евгения начала заниматься в омской областной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва в возрасте пяти лет у заслуженного тренера России Елены Арайс.

Евгения выросла в спортивной среде и спустя несколько лет решила завершить карьеру.Евгения выросла в спортивной среде и спустя несколько лет решила завершить карьеру.
Евгения выросла в спортивной среде и спустя несколько лет решила завершить карьеру.
Фото: Город55

Карьера омской гимнастки стремительно развивалась и уже в 2004 году девушка вошла в сборную команду России. После череды блистательных побед и титулов чемпионку избрали вице-президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики, что произошло в 2012 году. Через год омская гимнастка Канаева заявила, что уходит из спорта.

Она была награждена орденами Дружбы, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медалью «За укрепление боевого содружества». Известно, что у 34-летней спортсменки был брак с российским хоккеистом Игорем Мусатовым с 2013 по 2018 годы.

Ирина Ваймер

24-летняя омичка прославилась благодаря YouTube-каналу, который создала в марте 2014 года. Первым роликом девушки стала пародия на видео зарубежной блогерки Дженны Марблс о том, «Как ложатся спать девушки». Кстати, настоящая фамилия Ирины — Олейник. У омички есть сестра Полина.

Популярный видеоблогер является также одной из ведущих шоу «Стиль за 90 секунд» на ТНТ.

Девушка начала рассказывать о своей жизни, в том числе путешествиях и разных покупках.Девушка начала рассказывать о своей жизни, в том числе путешествиях и разных покупках.
Девушка начала рассказывать о своей жизни, в том числе путешествиях и разных покупках.
Фото: Город55

Наталья Земцова

Известно, что Земцова воспитывалась в семье тренера по боксу и товароведа. В Омске девушка училась в местной языковой гимназии. После ее окончания Наталья отправилась в Москву, желая учиться в ГИТИСе и во МХАТе. Ни одно, ни в другое место она не попала, вернулась домой и еще год училась на базе омского ТЮЗа. Уже в северной столице омичку приняли в СПБГАТИ на курс А. М. Зеланда.

Сериал «Восьмидесятые» принес актрисе широкую известность. В нем она сыграла Ингу Бородину. Дебют же состоялся в сериале «Голоса», в 2010 году. Земцова перевоплотилась в дочь Подрезова. Кроме того, актрису из Омска видели в сериалах «Кухня», «Ласточка» и «Эпидемия». Далее аудитории представили многосерийные фильмы с участием Земцовой — «Метод-2» и «Потерянные».

Семейное положение: замужем. Вместе с супругом Сергеем Кристовским (музыкант) она воспитывает девятилетнего сына Ивана.

Маньяки в кино. В чем особенность нового российского сериала «Тень Чикатило»
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Общество#Культура#Кино#Театр#Омская область#Россия#Развлечения#Сериалы#Шоу-бизнес#Новости#Блогер#Звезды
Подпишитесь
Здесь хранилось золото Колчака: что скрывает Законодательное собрание Омской области
Сегодня, 04:00
В Омске утвердили концепцию украшения города к Дню победы
Сегодня, 09:15
Снег и ветер. Омичей предупредили о приближении неблагоприятных погодных условий
Вчера, 12:08
Вмешался следком. Из-за трещин в омских домах завели уголовное дело о халатности
Сегодня, 03:12
Страшная находка. Омичи обнаружили трупы кошек и собак на контейнерной площадке
Сегодня, 06:27
«Какой объем воды. Жесть!» На реке под Омском прорвало дамбу и затопило дачи
Сегодня, 04:28
"