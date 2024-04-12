Актрисы, телеведущие и гимнастки: молодые омички, получившие всероссийскую славу

Известно, что Земцова воспитывалась в семье тренера по боксу и товароведа. В Омске девушка училась в местной языковой гимназии. После ее окончания Наталья отправилась в Москву, желая учиться в ГИТИСе и во МХАТе. Ни одно, ни в другое место она не попала, вернулась домой и еще год училась на базе омского ТЮЗа. Уже в северной столице омичку приняли в СПБГАТИ на курс А. М. Зеланда.