Актрисы, телеведущие и гимнастки: молодые омички, получившие всероссийскую славу

Posted Сегодня, 19:34
Published Сегодня, 19:34
Modified Сегодня, 19:36
Updated Сегодня, 19:36
Актриса театра и кино, телеведущая и фотомодель мечтала стать актрисой с детства. Она любила наряжаться, делать прически и устраивать домашние концерты. В ее семье при этом актеров никогда не было. В Москве в гостях у бабушки она попала, можно сказать, по случайности, в театральную школу и загорелась идеей стать актрисой.
Параллельно с учебой в финансовой академии при правительстве РФ она снималась в рекламе и посещала кинопробы. Вскоре ее стали брать на небольшие роли и в 2006 году, будучи студенткой, она дебютировала в кино. Омичку взяли сыграть в сериале «Кто в доме хозяин?».
Также она играла подругу Светы Букиной в сериале «Счастливы вместе» и Полину Зеленину в сериале «Ранетки». Далее Янина решила получить образование в институте имени Щукина. В 2020 года девушка сыграла в комедии режиссера Яны Гладких «Красотка!».
38-летняя уроженка Омской области замужем за сыном продюсера телеканала «СТС» Александром Роднянским-младшим. В 2016 году у них родилась дочь Анна.
Бывшая Женя Воронцова из сериала «Папины дочки» стала известной на всю Россию актрисой и воспитывает двух сыновей — Артура и Марка. Муж — актер Артур Смольянинов. К слову, они женились тайно.
С детства она занималась танцами и ходила на театральные курсы, посещала музыкальную школу. Омичка училась в театральном училище имени М. С. Щепкина. В 2013 после получения образования и женитьбы она стала работать в московском театре имени Ермоловой. Ее можно было увидеть в постановках «Зойкина квартира», «Язычники» и «Ромео и Джульетта. Версия».
Актриса также участвовала в различных телешоу и снималась в музыкальных клипах. За свою карьеру 32-летняя Дарья Мельникова сыграла больше 20 ролей в различных фильмах и сериалах.
Российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике также родом из Омска. Она родилась в спортивной семье: мать является мастером спорта по художественной гимнастике, а отец — мастер спорта, тренер по греко-римской борьбе. Евгения начала заниматься в омской областной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва в возрасте пяти лет у заслуженного тренера России Елены Арайс.
Карьера омской гимнастки стремительно развивалась и уже в 2004 году девушка вошла в сборную команду России. После череды блистательных побед и титулов чемпионку избрали вице-президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики, что произошло в 2012 году. Через год омская гимнастка Канаева заявила, что уходит из спорта.
Она была награждена орденами Дружбы, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медалью «За укрепление боевого содружества». Известно, что у 34-летней спортсменки был брак с российским хоккеистом Игорем Мусатовым с 2013 по 2018 годы.
24-летняя омичка прославилась благодаря YouTube-каналу, который создала в марте 2014 года. Первым роликом девушки стала пародия на видео зарубежной блогерки Дженны Марблс о том, «Как ложатся спать девушки». Кстати, настоящая фамилия Ирины — Олейник. У омички есть сестра Полина.
Популярный видеоблогер является также одной из ведущих шоу «Стиль за 90 секунд» на ТНТ.
Известно, что Земцова воспитывалась в семье тренера по боксу и товароведа. В Омске девушка училась в местной языковой гимназии. После ее окончания Наталья отправилась в Москву, желая учиться в ГИТИСе и во МХАТе. Ни одно, ни в другое место она не попала, вернулась домой и еще год училась на базе омского ТЮЗа. Уже в северной столице омичку приняли в СПБГАТИ на курс А. М. Зеланда.
Сериал «Восьмидесятые» принес актрисе широкую известность. В нем она сыграла Ингу Бородину. Дебют же состоялся в сериале «Голоса», в 2010 году. Земцова перевоплотилась в дочь Подрезова. Кроме того, актрису из Омска видели в сериалах «Кухня», «Ласточка» и «Эпидемия». Далее аудитории представили многосерийные фильмы с участием Земцовой — «Метод-2» и «Потерянные».
Семейное положение: замужем. Вместе с супругом Сергеем Кристовским (музыкант) она воспитывает девятилетнего сына Ивана.