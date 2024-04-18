Эксперты: Проверка репродуктивного здоровья по ОМС стала реальностью

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
Граждане России получают медицинскую помощь по ОМС в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. Эта программа утверждается на текущий год и двухлетний плановый период. Финансирование программы увеличено более чем на 400 миллиардов рублей на текущий год, что способствует улучшению качества и доступности медицинской помощи для граждан, пишет КП..
Профилактика заболеваний остается одним из приоритетов российской системы здравоохранения. Прохождение мероприятий, таких как диспансеризация или профилактический медосмотр, возможно как в поликлиниках, так и в женских консультациях.
Оценка репродуктивного здоровья мужчин и женщин, которые планируют стать родителями, является одним из важных нововведений программы государственных гарантий. Она направлена на улучшение демографической ситуации в стране и будет проводиться в рамках профилактических мероприятий.
Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин сообщил, что более 100 миллионов человек в текущем году пройдут профилактические мероприятия, из которых около 6 миллионов будут охвачены диспансеризацией для оценки репродуктивного здоровья.
Основная цель оценки репродуктивного здоровья состоит в выявлении признаков заболеваний или состояний, которые могут отрицательно повлиять на возможность зачатия, беременность, роды и период после родов, а также на обнаружение факторов риска их развития.
Помимо оценки репродуктивного здоровья, важной остается тема экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). По данным Минздрава России, к концу 2024 года планируется выполнить не менее 450 тысяч процедур ЭКО в рамках национального проекта «Демография».
С 2017 года эти процедуры бесплатны для граждан, планирующих стать родителями. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, с использованием вспомогательных репродуктивных технологий с 2022 года родились более 31 тысячи детей, из которых более 19 тысяч — при базовой помощи по ОМС.