Эксперты: Проверка репродуктивного здоровья по ОМС стала реальностью

Граждане России получают медицинскую помощь по ОМС в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. Эта программа утверждается на текущий год и двухлетний плановый период. Финансирование программы увеличено более чем на 400 миллиардов рублей на текущий год, что способствует улучшению качества и доступности медицинской помощи для граждан, пишет КП..