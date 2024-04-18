Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:18

Published Сегодня, 06:18

Modified Сегодня, 06:18

Updated Сегодня, 06:18

Эксперты: Проверка репродуктивного здоровья по ОМС стала реальностью

Эксперты: Проверка репродуктивного здоровья по ОМС стала реальностью

18 апреля 2024, 06:18
Фото: 1MI
С начала текущего года в России женщинам и мужчинам предоставлена возможность проверить свое репродуктивное здоровье в рамках программы обязательного медицинского страхования. Все необходимые обследования доступны бесплатно.

Граждане России получают медицинскую помощь по ОМС в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. Эта программа утверждается на текущий год и двухлетний плановый период. Финансирование программы увеличено более чем на 400 миллиардов рублей на текущий год, что способствует улучшению качества и доступности медицинской помощи для граждан, пишет КП..

Профилактика заболеваний остается одним из приоритетов российской системы здравоохранения. Прохождение мероприятий, таких как диспансеризация или профилактический медосмотр, возможно как в поликлиниках, так и в женских консультациях.

Оценка репродуктивного здоровья мужчин и женщин, которые планируют стать родителями, является одним из важных нововведений программы государственных гарантий. Она направлена на улучшение демографической ситуации в стране и будет проводиться в рамках профилактических мероприятий.

Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин сообщил, что более 100 миллионов человек в текущем году пройдут профилактические мероприятия, из которых около 6 миллионов будут охвачены диспансеризацией для оценки репродуктивного здоровья.

Основная цель оценки репродуктивного здоровья состоит в выявлении признаков заболеваний или состояний, которые могут отрицательно повлиять на возможность зачатия, беременность, роды и период после родов, а также на обнаружение факторов риска их развития.

Помимо оценки репродуктивного здоровья, важной остается тема экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). По данным Минздрава России, к концу 2024 года планируется выполнить не менее 450 тысяч процедур ЭКО в рамках национального проекта «Демография».

С 2017 года эти процедуры бесплатны для граждан, планирующих стать родителями. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, с использованием вспомогательных репродуктивных технологий с 2022 года родились более 31 тысячи детей, из которых более 19 тысяч — при базовой помощи по ОМС.

Подпишитесь
Эксклюзив. Омские силовики провели обыск и изъяли документы в депархе мэрии
Сегодня, 06:24
Остальные страдают. Сотрудников ОмГУ заманивают в новый профсоюз скидками в столовую
Сегодня, 04:50
Некому учить детей. В школах и детсадах Омска не хватает почти тысячи педагогов
Сегодня, 04:41
Единовременная выплата. В Омске ветеранам ВОВ выплатят по 250 тысяч ко Дню Победы
Сегодня, 03:28
Объявлено предостережение. ОмГУ попался на нарушении обязательных требований
Сегодня, 07:16
На оборонных заводах Омска открыты 1400 вакансий. Сколько платят рабочим и инженерам
Сегодня, 05:50
"