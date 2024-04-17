В «Сириусе» осенью 2024 года пройдет IV Конгресс молодых ученых

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Уточняется, что конгресс пройдет 20–22 ноября 2024 года на федеральной территории «Сириус». Это центральное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России, о проведении которого два года назад объявил Владимир Путин, передает 56orb.ru.
Это событие собирает ведущих российских ученых, исследователей, предпринимателей, госслужащих, а также молодых научных деятелей и получателей грантов.
Как заявил Антон Кобяков, перед отечественной наукой стоят серьезнейшие цели — развитие своих компетенций в разработке конкурентоспособных технологий для перехода на следующий технологический рубеж. Он также сказал о необходимости открыто обсуждать вопросы международного сотрудничества в науке.
В прошлом году в мероприятиях III Конгресса приняли участие более пяти тысяч человек из 85 регионов России, а также десятков других стран.
Организаторами конгресса выступают Фонд Росконгресс, Минобрнауки РФ, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах.