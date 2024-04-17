Специалист Токарев рассказал о способах защититься от неправомерных долгов

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
Любой человек с распространенными личными данными, например, с таким именем и фамилией, как Иван Иванович Иванов, может стать нечаянным должником. Человек с одинаковыми ФИО рискует попасть в зависимость от долгов и других обязательств своего «двойника», пишет runews24.ru.
Это могут быть задолженности по кредитам, штрафам, просрочкам платежей, говорит Дмитрий Токарев, основатель компании «Национальный центр банкротств». Если не оплатить штраф или не выполнять судебное решение, то можно даже лишиться имущества. Преступники могут запретить «должнику» покидать страну или забрать у него автомобиль на дороге.
Часто человек, который не сделал ничего плохого, кроме того, что он имеет обычные ФИО, узнает о таких проблемах только после того, как приставы начинают списывать деньги со счетов или получает шокирующее уведомление от ФССП.
Тем временем, причиной возникновения мнимого долга может быть что угодно. Это может быть недобросовестность чиновников, которые не проверили совпадения по базам данных ИНН, СНИЛС и номера паспорта, или даже простая опечатка в документах, что часто делает налоговая служба.
Чтобы избежать всего этого, нужно принимать соответствующие меры своевременно, говорит Дмитрий Токарев. Любой гражданин может время от времени проверять наличие имущественных обязательств своего «двойника».