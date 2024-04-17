Специалист Токарев рассказал о способах защититься от неправомерных долгов

Это могут быть задолженности по кредитам, штрафам, просрочкам платежей, говорит Дмитрий Токарев, основатель компании «Национальный центр банкротств». Если не оплатить штраф или не выполнять судебное решение, то можно даже лишиться имущества. Преступники могут запретить «должнику» покидать страну или забрать у него автомобиль на дороге.