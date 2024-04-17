РЭО запустил кампанию по приему заявок на «Зеленую премию — 2024»

Денис Буцаев также рассказал, что в рамках общественного трека появятся номинации: «Экологическая семья», «Экологические центры», «Студенчество» и «Экологическое предпринимательство». Расширен и профессиональный трек. Также будут оцениваться корпоративные проекты как внешние, нацеленные на формирование новой культуры осознанного потребления и экологичных привычек среди населения и клиентов, так и внутренние — реализующие внутри компании различные ESG-практики для экологизации своих производств и предприятий.