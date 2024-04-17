РЭО запустил кампанию по приему заявок на «Зеленую премию — 2024»

Posted Сегодня, 19:06
Published Сегодня, 19:06
Modified Сегодня, 19:06
Updated Сегодня, 19:06
Как пишет newsnn.ru, победители премии прошлых лет рассказали о реализации своих проектов.
Как отметил глава РЭО, приятно было вновь повстречать победителей «Зеленой премии», поскольку они все являются экологическими лидерами и причастны к формированию новой культуры осознанного потребления и экологичных привычек.
По словам Дениса Буцаева, теперь в общественном треке будет представлена одноименная номинация — «Экологический лидер». При поддержке движения «Экосистема» РЭО планирует найти новых героев в сфере экологии: лидеров общественного мнения, волонтеров, экоактивистов, общественных деятелей и других людей, реализующих различные экологические проекты и мероприятия.
Он добавил, что ранее общественные проекты были представлены одной номинацией, а с 2024 года — это пять отдельных наград.
Денис Буцаев также рассказал, что в рамках общественного трека появятся номинации: «Экологическая семья», «Экологические центры», «Студенчество» и «Экологическое предпринимательство». Расширен и профессиональный трек. Также будут оцениваться корпоративные проекты как внешние, нацеленные на формирование новой культуры осознанного потребления и экологичных привычек среди населения и клиентов, так и внутренние — реализующие внутри компании различные ESG-практики для экологизации своих производств и предприятий.
В ближайшее время к этому списку добавятся номинации трека «Юннаты». Трек призван поощрять экологические инициативы и практики активистов юннатского движения в возрасте от 10 до 18 лет. Он пройдет в партнерстве с российским движением детей и молодежи «Движение первых».
Экопросвещение входит в число приоритетных направлений формирования экологической культуры населения и ответственного отношения к окружающей среде. Об этом заявил первый зампредседателя Комитета Госдумы по экологии Вячеслав Фетисов.