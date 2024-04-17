Невролог: Длительный стресс может повышать риск онкологических заболеваний

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Первый миф заключается в том, что любой стресс является плохим для организма. На самом деле, кратковременный стресс может помочь нам справиться с важными задачами, так как он активизирует работу иммунной и нервной системы. Кроме того, положительный стресс, связанный с творческими и интеллектуальными задачами, помогает предотвратить ухудшение наших умственных способностей в старости, пишут «Известия».
Второй миф утверждает, что стресс вызывается только негативными событиями. На самом деле стрессовые реакции могут быть вызваны любыми внешними раздражителями, включая радостные события, физическое напряжение или даже изменения погоды.
Третий миф заключается в том, что жизнь в большом городе является ежедневным стрессом, а жизнь на природе помогает снизить его уровень. На самом деле, стрессоры могут быть разными и зависят от наших индивидуальных обстоятельств и предпочтений. Важно, чтобы у нас была благополучная семья, интересная работа и удобное жилье, чтобы мы чувствовали себя комфортно, независимо от того, где мы живем.
Четвертый миф утверждает, что стресс легко заметен по поведению человека. Однако, видимая реакция на стресс длится недолго, и при длительном стрессе мы можем просто не замечать его проявлений. Признаки хронического стресса могут быть раздражительность, вялость, ухудшение памяти или изменения в аппетите.
Пятый миф заключается в том, что стресс разрушает нервные клетки головного мозга, и они не восстанавливаются. На самом деле, нейроны не могут делиться, но в головном мозге образуются новые нейроны из стволовых клеток на протяжении всей жизни. Исследования показывают, что обогащенная среда, которая предоставляет нам много возможностей для удовлетворения потребностей (как базовых, так и более сложных), может способствовать этому процессу.
Таким образом, стресс — это сложное явление, которое может быть и полезным, и вредным для организма. Важно научиться различать его разные формы, чтобы поддерживать свое здоровье и благополучие.