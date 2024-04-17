Невролог: Длительный стресс может повышать риск онкологических заболеваний

Третий миф заключается в том, что жизнь в большом городе является ежедневным стрессом, а жизнь на природе помогает снизить его уровень. На самом деле, стрессоры могут быть разными и зависят от наших индивидуальных обстоятельств и предпочтений. Важно, чтобы у нас была благополучная семья, интересная работа и удобное жилье, чтобы мы чувствовали себя комфортно, независимо от того, где мы живем.