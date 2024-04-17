Биолог Опарин рассказал о пользе и вреде березового сока

Этот напиток можно использовать самостоятельно, но также он прекрасно подходит для приготовления различных блюд. Благодаря слегка сладковатому вкусу и приятному аромату, сок можно добавлять во фруктовые смузи или использовать в приготовлении варенья. Он заменит сахар и придаст десерту особый аромат. Конечно, возможно также использование березового сока в выпечке для добавления сладости и уникальности.