АО СК «РСХБ-Страхование» на площадке Россельхозбанка проведет онлайн-вебинар

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
В рамках прямого эфира с директором филиала АО СК «РСХБ-Страхование» в г. Казани Ольгой Санковой поговорим о:
— спектре программ и продуктов
— что страхуем и от чего
— преимуществах страхования
— что делать, если произошел страховой случай
Подключайтесь к эфиру 22 апреля в 16:00 по московскому времени: https://svoefermerstvo.ru/svoemedia/live/strahovaja-zaschita-dlja-uchastnikov-programmy-svojo-fermerstvo