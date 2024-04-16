В Кемерово нашли пропавшего 9-летнего мальчика

Posted Сегодня, 19:38
Published Сегодня, 19:38
Modified Сегодня, 19:40
Updated Сегодня, 19:40
После получения информации о пропаже полиция сразу начала поиск, сообщает sibdepo.ru. В нем участвовали инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые полицейские и оперативники уголовного розыска. Ориентировка на ребенка была передана всем нарядам и размещена в СМИ.
Сегодня охранник в одном из торговых центров заметил мальчика и позвонил в полицию. На место происшествия прибыли инспекторы по делам несовершеннолетних. Школьник рассказал им, что после уроков прогулялся по городу, провел ночь у своего знакомого и следующим утром отправился в ТЦ.
В полиции отметили, что никаких преступных действий в отношении ребенка не было. Однако на опекуна составили протокол за невыполнение родительских обязанностей.
В главном управлении МВД по Кузбассу выразили благодарность всем, кто помогал искали мальчика.