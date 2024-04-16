В Кемерово нашли пропавшего 9-летнего мальчика

Сегодня охранник в одном из торговых центров заметил мальчика и позвонил в полицию. На место происшествия прибыли инспекторы по делам несовершеннолетних. Школьник рассказал им, что после уроков прогулялся по городу, провел ночь у своего знакомого и следующим утром отправился в ТЦ.