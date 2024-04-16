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В Кемерово нашли пропавшего 9-летнего мальчика

16 апреля 2024, 19:38
В Кемерово полицейские нашли пропавшего девятилетнего мальчика. Информацию о том, что ребенок исчез, передала его опекун — 37-летняя местная жительница. Она рассказала, что 15 апреля в 16:00 ребенок вышел из школы, но не вернулся домой.

После получения информации о пропаже полиция сразу начала поиск, сообщает sibdepo.ru. В нем участвовали инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые полицейские и оперативники уголовного розыска. Ориентировка на ребенка была передана всем нарядам и размещена в СМИ.

Сегодня охранник в одном из торговых центров заметил мальчика и позвонил в полицию. На место происшествия прибыли инспекторы по делам несовершеннолетних. Школьник рассказал им, что после уроков прогулялся по городу, провел ночь у своего знакомого и следующим утром отправился в ТЦ.

В полиции отметили, что никаких преступных действий в отношении ребенка не было. Однако на опекуна составили протокол за невыполнение родительских обязанностей.

В главном управлении МВД по Кузбассу выразили благодарность всем, кто помогал искали мальчика.

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