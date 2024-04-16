Психолог из Подмосковья рассказал, как облегчить дистресс у ребенка

Однако, длительное напряжение может привести к дистрессу и истощению.



Лыков отметил, что дистресс у детей может быть вызван как физическими, так и эмоциональными нагрузками, такими как новая школа, переезд или школьная успеваемость. Он также рекомендовал родителям обращать внимание на изменения в поведении ребенка, быть поддержкой и обсудить возникающие проблемы, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Эксперт подчеркнул важность поощрения детей, чтобы сфокусировать их внимание не только на негативе в состоянии дистресса.