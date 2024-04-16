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Published Сегодня, 11:22

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Updated Сегодня, 11:24

Психолог из Подмосковья рассказал, как облегчить дистресс у ребенка

16 апреля 2024, 11:22
Ведущий преподаватель НИКИ детства Евгений Лыков поделился советами по помощи детям в преодолении «плохого» стресса, или дистресса, как сообщили в Минздраве Московской области. Он отметил, что стресс может быть полезным в краткосрочной перспективе, стимулируя ресурсы для преодоления трудностей.

Однако, длительное напряжение может привести к дистрессу и истощению.

Лыков отметил, что дистресс у детей может быть вызван как физическими, так и эмоциональными нагрузками, такими как новая школа, переезд или школьная успеваемость. Он также рекомендовал родителям обращать внимание на изменения в поведении ребенка, быть поддержкой и обсудить возникающие проблемы, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Эксперт подчеркнул важность поощрения детей, чтобы сфокусировать их внимание не только на негативе в состоянии дистресса.

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