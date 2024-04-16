Протестующих в Тбилиси разгоняют слезоточивым газом

Posted Сегодня, 18:41
Published Сегодня, 18:41
Modified Сегодня, 18:43
Updated Сегодня, 18:43
Об этом пишет «Ридус» со ссылкой на телеканал Rustavi 2.
Отмечается, что некоторые демонстранты начали бросать предметы в сторону полиции, в результате чего один из спецназовцев получил ранение. Оператор телеканала также пострадал при разгоне митинга.
Предварительно протестующие получили поддержку от президента Грузии Саломе Зурабишвили. Она охарактеризовала акцию протеста перед зданием парламента как «массовую мирную демонстрацию гражданского общества против „российского“ закона».