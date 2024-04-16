Пассажиры самолета Москва — Дубай оказались в ловушке из-за непогоды

Posted Сегодня, 20:01
Published Сегодня, 20:01
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Updated Сегодня, 20:04
По словам пассажиров, им не предоставлено место для ночлега и отсутствует возможность передвигаться по городу. Об этом пишет «Ридус» со ссылкой наMash.
Рейс U6 797 вылетел из аэропорта Домодедово в 9:20 и должен был прибыть в Дубай в 15:20. Однако из-за сильного дождя самолет совершил посадку в 15:15 в аэропорту Абу-Даби.
Пассажирам разрешено только выйти на трап. Они жалуются на то, что на борту имеется только один туалет, однако воды в кране уже нет.