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Пассажиры самолета Москва — Дубай оказались в ловушке из-за непогоды

16 апреля 2024, 20:01
Свыше семи часов более 150 пассажиров рейса «Москва — Дубай» находятся в самолете авиакомпании «Уральские авиалинии» в аэропорту Абу-Даби из-за неблагоприятных погодных условий в ОАЭ.

По словам пассажиров, им не предоставлено место для ночлега и отсутствует возможность передвигаться по городу. Об этом пишет «Ридус» со ссылкой наMash.

Рейс U6 797 вылетел из аэропорта Домодедово в 9:20 и должен был прибыть в Дубай в 15:20. Однако из-за сильного дождя самолет совершил посадку в 15:15 в аэропорту Абу-Даби.

Пассажирам разрешено только выйти на трап. Они жалуются на то, что на борту имеется только один туалет, однако воды в кране уже нет.

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