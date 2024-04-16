На ПМЭФ-2024 впервые представят стенд социальной кампании «Доброшрифт»

Партнеры форума и компании, помогающие людям с ограниченными возможностями, могут предложить темы для обсуждения на площадке «Доброшрифт» на ПМЭФ. Также они могут стать партнерами проекта во Всемирный день поддержки людей с церебральным параличом 2 октября 2024 года.