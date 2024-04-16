На ПМЭФ-2024 впервые представят стенд социальной кампании «Доброшрифт»

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Посетители стенда смогут обсудить вопросы о социальной ответственности бизнеса, поддержке людей с ограниченными возможностями, их трудоустройстве и другой поддержке. Организатором стенда выступает Фонд Росконгресс, пишет 56orb.ru.
Партнеры форума и компании, помогающие людям с ограниченными возможностями, могут предложить темы для обсуждения на площадке «Доброшрифт» на ПМЭФ. Также они могут стать партнерами проекта во Всемирный день поддержки людей с церебральным параличом 2 октября 2024 года.
Социальная кампания «Доброшрифт» создана на основе прописей детей с ДЦП. Каждый год 2 октября известные бренды меняют свой шрифт на Доброшрифт — символичные неровные буквы, написанные детским почерком. Аудитория проекта составляет 150 миллионов человек ежегодно.
Благодаря поддержке общественности «Доброшрифт» смог привлечь внимание государства и бизнеса, став центром обсуждения программ по инклюзивному образованию, созданию доступной среды и обеспечению прав людей с диагнозом ДЦП.
27-й ПМЭФ пройдет с 5 по 8 июня 2024 года.
1MI является информационным партнером форума.