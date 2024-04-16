ЕР проведет летний этап всероссийского спортивного марафона «Сила России»

Posted Сегодня, 16:46
Published Сегодня, 16:46
Modified Сегодня, 16:46
Updated Сегодня, 16:46
Как рассказала председатель центрального совета сторонников «Единой России», депутат Государственной думы Ольга Занко, ряд мероприятий марафона будут тематическими. Они пройдут в период летних праздников, среди которых День защиты детей, День России, День семьи, любви и верности, День физкультурника. По ее словам, по традиции пройдут спортивные фестивали для семей, зарядки с чемпионами, турниры по командным видам спорта. Об этом пишет mkset.ru.
«Каждый регион может разнообразить мероприятия, сделать акцент на традиционных национальных спортивных играх», — сказала она.
Занко напомнила, что в ходе проведения зимнего этапа марафона «Единая Россия» при участии советов сторонников партии организовала около 5 тыс. тренировок, в которых приняли участие более 200 тыс. человек по всей стране.
Участие в мероприятиях зимнего всероссийского спортивного марафона «Сила России» приняли дети и их родители, студенты, спортсмены, члены семей мобилизованных и военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Около 3 тысяч некоммерческих организаций были в числе организаторов марафона.
Спортивные мероприятия проходили в несколько этапов. Сначала лыжные выходные, затем неделя спорта на коньках, неделя женского здоровья, семейная спортивная Масленица. Как информирует сайт ER.RU, самые большие группы участников спортивных мероприятий собрали Московская область, Свердловская область, Нижегородская область, Республика Башкортостан и Санкт-Петербург.
Спорт всегда будет востребован, поэтому необходимо сделать его еще и доступным каждому, сказал председатель оргкомитета «Силы России», сенатор, Герой России Александр Карелин. По его словам, данный проект обязательно должен быть продолжен, так как приобщение людей к спорту, пропаганда здорового образа жизни способствует укреплению нашей страны.
«Зимний марафон „Сила России“ в Омской области прошел очень масштабно. В первый же день у нас открылось 20 площадок, на которых состоялось 40 спортивных мероприятий. Со временем количество площадок увеличилось, мы охватили не только Омск, но и районы области. Омичи, особенно студенческая молодежь, с удовольствием принимали участие в спортивном мероприятии. Занятия проводили известные спортсмены, которые своим примером, характером разожгли интерес к занятиям физической культурой и спортом. Мы провели тренировки и мастер-классы по лыжным гонкам, фигурному катанию, хоккею, конькобежному и другим видам спорта. Всего в марафоне приняли участие 1680 жителей Омской области, из них более 800 посетили занятия и мастер-классы впервые», — рассказал председатель регионального совета сторонников «Единой России» в Омской области, ректор СибГУФК Олег Шалаев.