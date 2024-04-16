ЕР проведет летний этап всероссийского спортивного марафона «Сила России»

«Зимний марафон „Сила России“ в Омской области прошел очень масштабно. В первый же день у нас открылось 20 площадок, на которых состоялось 40 спортивных мероприятий. Со временем количество площадок увеличилось, мы охватили не только Омск, но и районы области. Омичи, особенно студенческая молодежь, с удовольствием принимали участие в спортивном мероприятии. Занятия проводили известные спортсмены, которые своим примером, характером разожгли интерес к занятиям физической культурой и спортом. Мы провели тренировки и мастер-классы по лыжным гонкам, фигурному катанию, хоккею, конькобежному и другим видам спорта. Всего в марафоне приняли участие 1680 жителей Омской области, из них более 800 посетили занятия и мастер-классы впервые», — рассказал председатель регионального совета сторонников «Единой России» в Омской области, ректор СибГУФК Олег Шалаев.