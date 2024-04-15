Омичка пошла в больницу со знакомой пенсионеркой и украла у нее золотые украшения

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
В отделение полиции в Черлакском районе Омской области обратились родственники пожилой местной жительницы. Они рассказали, что у пенсионерки пропали золотые украшения, стоимостью 28 000 рублей.
Правоохранители начали восстанавливать последовательность событий перед пропажей и пришли к выводу, что украшения исчезли после посещения женщиной рентген-кабинета. Несколькими днями ранее сельчанка неудачно упала у себя дома, добраться до больницы ей помогла знакомая. Она охотно согласилась сопроводить пенсионерку, самостоятельно вызвала скорую и помогла собраться.
Оказавшись в кабинете рентгенолога, потерпевшая сняла золотую цепочку и серьги, после чего отдала их врачу, а тот передал их на хранение сопровождающей. Именно после этого украшения исчезли.
Женщина долго отрицала свою вину, однако после призналась, что взяла золото, рассчитывая на забывчивость пожилого человека. Сейчас украденные украшения вернулись к владелице, а в отношении ее сопровождающей возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».