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Полиция разыскивает омича, укравшего духи масло для тела из магазина косметики

Любитель парфюмерии. Полиция разыскивает омича, укравшего духи и масло для тела

12 апреля 2024, 13:20
Фото: 1MI

Полиция разыскивает омича, укравшего духи масло для тела из магазина косметики

Сотрудники отдела полиции №7 устанавливают личность мужчины, который украл товары из магазина косметики на проспекте Королева, его призвали прийти в участок самостоятельно.

Омские полицейские разыскивают омича, который украл женские духи и масло для тела из магазина косметики на проспекте Королева. Лицо мужчины попало на записи камер видеонаблюдения, снимки разместили в пресс-службе регионального УМВД.

Своими действиями омич причинил магазину ущерб на сумму 3 900 рублей, нарушение попадает под статью 58 УК РФ «Кража». Правоохранители призвали мужчину самостоятельно прийти в отделе полиции №7, так как явка с повинной может смягчить наказание.

«Если вы опознали данного гражданина, информацию тоже ждут в полиции по телефонам: 24-04-04, 79-35-02, 8-950-338-05-34 или 102», — обратились к омичам.
Омич, три недели назад вышедший из тюрьмы, напал на продавщицу и украл ее телефон
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