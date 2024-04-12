Любитель парфюмерии. Полиция разыскивает омича, укравшего духи и масло для тела

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Омские полицейские разыскивают омича, который украл женские духи и масло для тела из магазина косметики на проспекте Королева. Лицо мужчины попало на записи камер видеонаблюдения, снимки разместили в пресс-службе регионального УМВД.
Своими действиями омич причинил магазину ущерб на сумму 3 900 рублей, нарушение попадает под статью 58 УК РФ «Кража». Правоохранители призвали мужчину самостоятельно прийти в отделе полиции №7, так как явка с повинной может смягчить наказание.
«Если вы опознали данного гражданина, информацию тоже ждут в полиции по телефонам: 24-04-04, 79-35-02, 8-950-338-05-34 или 102», — обратились к омичам.