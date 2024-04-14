Омский «Авангард» подпишет на один год канадского форварда

По мнению генменеджера «Авангарда», Антона Курьянова, теперь ничего не мешает заключить контракт с «ястребами», а наличие Вея в клубе пойдет только на пользу — идея усилить центральную линию появилась сразу после подведения итогов прошедшего сезона.