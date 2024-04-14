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Линден Вей

Омский «Авангард» подпишет на один год канадского форварда

14 апреля 2024, 04:41
Фото: ХК «Авангард»
Линден Вей

Канадец Линден Вей подпишет однолетний контракт с омским «Авангардом»

Планы заполучить хоккеиста были и раньше, но контракт с другим клубом препятствовал переходу.

Соответствующий анонс появился в официальном Telegram-канале омского хоккейного клуба. Как отмечается в сообщении, руководство «Авангарда» надеялось увидеть Линдена Вея в составе команды на минувший сезон 2023/24, однако контракт с клубом «Адлер Маннгейм» помешал переходу в омский клуб.

По мнению генменеджера «Авангарда», Антона Курьянова, теперь ничего не мешает заключить контракт с «ястребами», а наличие Вея в клубе пойдет только на пользу — идея усилить центральную линию появилась сразу после подведения итогов прошедшего сезона.

Кроме того, Линден Вей неоднократно проявил себя в играх Кубка Гагарина: 32-летний форвард центральной линии за последний сезон в «Адлере» набрал 46 очков (8+38) за 45 игр. Показатель полезности при этом достиг значения «+9».

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#Илья Скобин#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#Контракт#Новости#Кубок Гагарина#Генеральный менеджер
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