Омский «Авангард» подпишет на один год канадского форварда

Posted Сегодня, 04:41
Published Сегодня, 04:41
Modified Сегодня, 04:43
Updated Сегодня, 04:43
Соответствующий анонс появился в официальном Telegram-канале омского хоккейного клуба. Как отмечается в сообщении, руководство «Авангарда» надеялось увидеть Линдена Вея в составе команды на минувший сезон 2023/24, однако контракт с клубом «Адлер Маннгейм» помешал переходу в омский клуб.
По мнению генменеджера «Авангарда», Антона Курьянова, теперь ничего не мешает заключить контракт с «ястребами», а наличие Вея в клубе пойдет только на пользу — идея усилить центральную линию появилась сразу после подведения итогов прошедшего сезона.
Кроме того, Линден Вей неоднократно проявил себя в играх Кубка Гагарина: 32-летний форвард центральной линии за последний сезон в «Адлере» набрал 46 очков (8+38) за 45 игр. Показатель полезности при этом достиг значения «+9».