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Published Сегодня, 04:14

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Updated Сегодня, 04:21

иллюстрация

Шел в темноте по краю дороги. В Таре водитель иномарки сбил 17-летнего подростка

13 апреля 2024, 04:14
Фото: Город55
иллюстрация

В Таре 17-летний подросток попал под колеса иномарки и оказался в больнице

ДТП произошло около 11 часов вечера. Водитель иномарки сбил пешехода, когда тот шел по краю дороги. В результате подросток был доставлен в больницу.

Накануне вечером в Таре произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал 17-летний подросток. Об этом сообщили в ОМВД России по Тарскому району.

Выяснилось, что около 11 часов вечера 36-летний водитель иномарки Toyota ехал по улице Мира и в районе строения № 48 сбил пешехода, который шел по краю проезжей части в попутном направлении.

В результате происшествия пострадал 17-летний парень. В настоящее время его доставили в больницу. Причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки.

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#Происшествия#ДТП#Омск#Омская область#Больница#Пешеход#Новости#Пострадавший#Тара#ОМВД
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