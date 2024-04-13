Шел в темноте по краю дороги. В Таре водитель иномарки сбил 17-летнего подростка

Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
Накануне вечером в Таре произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал 17-летний подросток. Об этом сообщили в ОМВД России по Тарскому району.
Выяснилось, что около 11 часов вечера 36-летний водитель иномарки Toyota ехал по улице Мира и в районе строения № 48 сбил пешехода, который шел по краю проезжей части в попутном направлении.
В результате происшествия пострадал 17-летний парень. В настоящее время его доставили в больницу. Причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки.