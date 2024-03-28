В Омске подросток решил перебежать дорогу и попал под колеса иномарки

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
В пресс-службе омской полиции сообщили, что сегодня, 28 марта, около 9 часов утра на улице Вавилова произошло ДТП с пешеходом.
Выяснилось, что 37-летний водитель автомобиля Honda в районе дома № 160 сбил 16-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте. В результате ДТП подростку понадобилась медицинская помощь.
Окончательно причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки.
Ранее в Тюкалинском районе пьяный водитель ВАЗа сбил трех подростков. Инцидент произошел около дома № 107 на улице Калинина. В результате аварии 16-летнему парню и двум 17-летним девушкам понадобилась медпомощь.