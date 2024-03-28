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Posted Сегодня, 06:26

Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

иллюстрация

В Омске подросток решил перебежать дорогу и попал под колеса иномарки

28 марта 2024, 06:26
Фото: Город55
иллюстрация
На улице Вавилова 16-летний парень решил перейти дорогу в неположенном месте, что привело к ДТП и больнице.

В пресс-службе омской полиции сообщили, что сегодня, 28 марта, около 9 часов утра на улице Вавилова произошло ДТП с пешеходом.

Выяснилось, что 37-летний водитель автомобиля Honda в районе дома № 160 сбил 16-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте. В результате ДТП подростку понадобилась медицинская помощь.

Окончательно причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки.

Ранее в Тюкалинском районе пьяный водитель ВАЗа сбил трех подростков. Инцидент произошел около дома № 107 на улице Калинина. В результате аварии 16-летнему парню и двум 17-летним девушкам понадобилась медпомощь.

Пострадавшие в больнице. Пьяный водитель ВАЗа снес трех подростков в Омской области
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