Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:38

Published Сегодня, 05:38

Modified Сегодня, 05:40

Updated Сегодня, 05:40

место ДТП

Не справился с управлением. В массовом ДТП в Омске пострадал 7-летний мальчик

12 апреля 2024, 05:38
Фото: Госавтоинспекция Омской области
место ДТП

В Омске водитель иномарки устроил массовое ДТП при подъеме на виадук

Водитель иномарки при подъеме на виадук не справился с управлением и врезался в три стоящих автомобиля. Медпомощь потребовалась 44-летнему водителю «Хендай Соната» и его 7-летнему пассажиру.

В Госавтоинспекции Омской области сообщили, что сегодня утром в Октябрьском округе произошло ДТП, в результате которого пострадал 7-летний мальчик.

место ДТПместо ДТП
место ДТП
Фото: Госавтоинспекция Омской области

Оказалось, что 49-летний водитель автомобиля Suzuki, который двигался по проспекту Космический в районе строения № 6, при подъеме на виадук не справился с управлением. Впоследствии он врезался в три автомобиля, стоявших во встречном направлении: Daewoo, Hyundai Tucson и Hyundai Sonata.

В результате ДТП пострадали 44-летний водитель автомобиля «Хендай Соната» и его 7-летний пассажир. В настоящее время они обратились за медицинской помощью. Окончательно причины и обстоятельства аварии будут установлены в ходе расследования.

В ДТП погибли двое. Жителя Омской области посмертно признали виновным в жуткой аварии
Узнать подробнее
Читайте также:
Инсценировали 19 ДТП. Суд вынес приговор 11 омичам за мошенничество со страховкойВ Кировском округе омичка устроила ДТП, в котором пострадали ее маленькие дети
#Общество#Происшествия#ДТП#Омск#Омская область#Пострадавшие#Новости
Подпишитесь
Здесь хранилось золото Колчака: что скрывает Законодательное собрание Омской области
Сегодня, 04:00
В Омске утвердили концепцию украшения города к Дню победы
Сегодня, 09:15
Снег и ветер. Омичей предупредили о приближении неблагоприятных погодных условий
Вчера, 12:08
Вмешался следком. Из-за трещин в омских домах завели уголовное дело о халатности
Сегодня, 03:12
Страшная находка. Омичи обнаружили трупы кошек и собак на контейнерной площадке
Сегодня, 06:27
«Какой объем воды. Жесть!» На реке под Омском прорвало дамбу и затопило дачи
Сегодня, 04:28
"