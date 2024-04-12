Не справился с управлением. В массовом ДТП в Омске пострадал 7-летний мальчик

Оказалось, что 49-летний водитель автомобиля Suzuki, который двигался по проспекту Космический в районе строения № 6, при подъеме на виадук не справился с управлением. Впоследствии он врезался в три автомобиля, стоявших во встречном направлении: Daewoo, Hyundai Tucson и Hyundai Sonata.