Не справился с управлением. В массовом ДТП в Омске пострадал 7-летний мальчик

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
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В Госавтоинспекции Омской области сообщили, что сегодня утром в Октябрьском округе произошло ДТП, в результате которого пострадал 7-летний мальчик.
Оказалось, что 49-летний водитель автомобиля Suzuki, который двигался по проспекту Космический в районе строения № 6, при подъеме на виадук не справился с управлением. Впоследствии он врезался в три автомобиля, стоявших во встречном направлении: Daewoo, Hyundai Tucson и Hyundai Sonata.
В результате ДТП пострадали 44-летний водитель автомобиля «Хендай Соната» и его 7-летний пассажир. В настоящее время они обратились за медицинской помощью. Окончательно причины и обстоятельства аварии будут установлены в ходе расследования.