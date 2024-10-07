Ложная информация

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Октябрь
Срок в колонии. В Омске суд оставил прежним наказание для экс-депутата Петренко
7 октября, 05:14
Август
В почтовые ящики омичей попадают пакетики с ядом: правда или фейк
22 августа, 13:25
Апрель
В Омске задержали подростка, который рассылал ложные сообщения о терактах за деньги
Омский подросток рассылал сообщения на телефоны друзей и знакомых, за что получал денежное вознаграждение, теперь ему грозит уголовное наказание.
12 апреля, 10:59
Март
Нападение собак на ребенка, проблемы с посадкой и ложная стрельба. Омск сегодня
27 марта, 14:37
Ноябрь 2023
Заманивают котятами. В полиции разоблачили многолетний фейк о банде педофилов
3 ноября 2023, 13:29
Октябрь 2023
Омские полицейские опровергли информацию о незаконных действиях в отношении школьницы
18 октября 2023, 13:29

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