Подстроил торги. Омское УФАС оштрафовало поставщика мяса для летного колледжа

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
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Updated Сегодня, 04:45
Омская транспортная прокуратура проверила закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд в Омском летно-техническом колледже гражданской авиации имени А. В. Ляпидевского — филиале «Ульяновского института гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б. П. Бугаева».
Оказалось, что предприниматель во время торгов на право поставки мясной продукции для колледжа нарушил антимонопольное законодательство. Он вступил в сговор с руководителем контрактной службы относительно условий закупки.
Таким образом, представитель колледжа подготовил техническое задание для аукционной документации, учитывая характеристики товаров, которые имелись у поставщика. Для определения начальной цены лотов были использованы фиктивные коммерческие предложения. В итоге контракт на сумму более 1 млн рублей был заключен с единственным участником. Что нарушило права других участников торгов.
Омское УФАС оштрафовало предпринимателя на 20 тысяч рублей за заключение соглашения, ограничивающего конкуренцию. Ранее по материалам прокурорской проверки было заведено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Расследование находится на контроле прокуратуры.