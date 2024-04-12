Подстроил торги. Омское УФАС оштрафовало поставщика мяса для летного колледжа

Таким образом, представитель колледжа подготовил техническое задание для аукционной документации, учитывая характеристики товаров, которые имелись у поставщика. Для определения начальной цены лотов были использованы фиктивные коммерческие предложения. В итоге контракт на сумму более 1 млн рублей был заключен с единственным участником. Что нарушило права других участников торгов.