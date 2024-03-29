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Омское УФАС выдало предупреждение клиническому онкодиспансеру

Омское УФАС выдало предупреждение клиническому онкодиспансеру за нарушение закона

29 марта 2024, 10:10
Фото: 1MI

Омское УФАС выдало предупреждение клиническому онкодиспансеру

УФАС выдало клиническому онкодиспансеру предупреждение, так как бюджетное учреждение неправильно заключило договор на вывоз отходов с регоператором.

На действия БУ «Клинический онкодиспансер» в управление Федеральной антимонопольной службы пожаловалось ООО «МСП». Компания сообщила, что бюджетное учреждение неправильно заключило договор с регоператором на вывоз медотходов класса А.

Дело в том, что, при заключении договора, онкодиспансер не провел конкурентные процедуры. При этом, договор на эти услуги не мог быть заключен способом «у единственного поставщика». Такие действия привели к ограничению конкуренции на рынке.

В результате проверки УФАС действительно зафиксировало нарушения. Удалось установить, что с 2020 по 2023 год учреждение заключило договоры на услуги по итогам проведения электронных аукционов, в них принимали участие от 2 до 4 хозсубъектов.

УФАС выдало «Клиническому онкодиспансеру» предупреждение и обязало провести конкурентную процедуру на вывоз медотходов на 2024 год.

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#Омск#Омская область#УФАС#Проверка#Новости#Жалоба#Анастасия Баянова#Клинический онкодиспансер
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