Омское УФАС выдало предупреждение клиническому онкодиспансеру за нарушение закона

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
На действия БУ «Клинический онкодиспансер» в управление Федеральной антимонопольной службы пожаловалось ООО «МСП». Компания сообщила, что бюджетное учреждение неправильно заключило договор с регоператором на вывоз медотходов класса А.
Дело в том, что, при заключении договора, онкодиспансер не провел конкурентные процедуры. При этом, договор на эти услуги не мог быть заключен способом «у единственного поставщика». Такие действия привели к ограничению конкуренции на рынке.
В результате проверки УФАС действительно зафиксировало нарушения. Удалось установить, что с 2020 по 2023 год учреждение заключило договоры на услуги по итогам проведения электронных аукционов, в них принимали участие от 2 до 4 хозсубъектов.
УФАС выдало «Клиническому онкодиспансеру» предупреждение и обязало провести конкурентную процедуру на вывоз медотходов на 2024 год.