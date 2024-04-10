Ударил около 140 раз. Омич, забивший свою супругу до смерти, получил 9 лет «строгача»

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
Кировский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 51-летнего местного жителя, ранее не судимого. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, которое по неосторожности привело к его смерти.
Выяснилось, что в ноябре прошлого года между омичом и его женой разгорелся конфликт на почве ревности и личной неприязни. В какой-то момент мужчина схватил неустановленный предмет и около 140 раз ударил им свою супругу. От полученных травм женщина скончалась на месте.
Стоит отметить, что мужчина так и не признал свою вину. Суд, учитывая позицию гособвинителя, назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.