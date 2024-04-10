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заседание суда

Ударил около 140 раз. Омич, забивший свою супругу до смерти, получил 9 лет «строгача»

10 апреля 2024, 06:10
Фото: прокуратура Омской области
заседание суда

Ревнивый омич избил свою жену до смерти и получил 9 лет «строгача»

В прокуратуре уточнили, что мужчина во время конфликта схватил неустановленный предмет и минимум 140 раз ударил им свою жену.

Кировский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 51-летнего местного жителя, ранее не судимого. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, которое по неосторожности привело к его смерти.

Выяснилось, что в ноябре прошлого года между омичом и его женой разгорелся конфликт на почве ревности и личной неприязни. В какой-то момент мужчина схватил неустановленный предмет и около 140 раз ударил им свою супругу. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Стоит отметить, что мужчина так и не признал свою вину. Суд, учитывая позицию гособвинителя, назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Суд#Уголовное дело#Смерть#Ревность#Новости#Лишение свободы#Тяжкое вред здоровью
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