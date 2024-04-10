Ударил около 140 раз. Омич, забивший свою супругу до смерти, получил 9 лет «строгача»

Выяснилось, что в ноябре прошлого года между омичом и его женой разгорелся конфликт на почве ревности и личной неприязни. В какой-то момент мужчина схватил неустановленный предмет и около 140 раз ударил им свою супругу. От полученных травм женщина скончалась на месте.