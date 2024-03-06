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Posted Сегодня, 04:21

Published Сегодня, 04:21

Modified Сегодня, 07:14

Updated Сегодня, 07:14

иллюстрация

Омича отправили на 9 лет в тюрьму за жестокое убийство мужчины и избиение его сестры

6 марта 2024, 04:21
Фото: Город55
иллюстрация
Родители погибшего и пострадавшей получат компенсацию морального вреда в размере 1,5 млн рублей.

Таврический районный суд Омской области признал 32-летнего местного жителя виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти человека. Дело было рассмотрено с участием присяжных, которые ранее вынесли обвинительный вердикт. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Трагедия произошла 10 апреля 2021 года в ауле Коянбай. Обвиняемый во время ссоры набросился на 31-летнего мужчину и его 36-летнюю сестру. После драки женщина получила серьезные травмы, а ее брат скончался на месте.

Стоит отметить, что свою вину мужчина так и не признал. По решению суда он был приговорен к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также его обязали выплатить 1,5 млн рублей родителям погибшего.

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