Омича отправили на 9 лет в тюрьму за жестокое убийство мужчины и избиение его сестры

Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Таврический районный суд Омской области признал 32-летнего местного жителя виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти человека. Дело было рассмотрено с участием присяжных, которые ранее вынесли обвинительный вердикт. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Трагедия произошла 10 апреля 2021 года в ауле Коянбай. Обвиняемый во время ссоры набросился на 31-летнего мужчину и его 36-летнюю сестру. После драки женщина получила серьезные травмы, а ее брат скончался на месте.
Стоит отметить, что свою вину мужчина так и не признал. По решению суда он был приговорен к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также его обязали выплатить 1,5 млн рублей родителям погибшего.