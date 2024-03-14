Забил до смерти кочергой. Житель Омской области сядет в тюрьму на 7,5 лет за убийство

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Published Сегодня, 04:39
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Крутинский районный суд Омской области вынес приговор по делу ранее не судимого 27-летнего местного жителя, который избил до смерти своего знакомого кочергой.
Трагедия произошла 17 мая 2023 года в селе Яман Крутинского района. Вечером в доме на улице Пионерской пьяный обвиняемый избил своего знакомого, в том числе железной кочергой. От травм мужчина скончался на месте.
Молодой человек признал свою вину частично. Кроме того, у него на иждивении находится маленький ребенок. С учетом позиции гособвинителя и смягчающих обстоятельств суд назначил ему 7 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима. Также виновный выплатит родственникам погибшего компенсацию — 800 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.