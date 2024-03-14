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иллюстрация

Забил до смерти кочергой. Житель Омской области сядет в тюрьму на 7,5 лет за убийство

14 марта 2024, 04:39
Фото: Город55
иллюстрация

Пьяный омич до смерти забил кочергой своего знакомого

Брат погибшего получит компенсацию в размере 800 тысяч рублей.

Крутинский районный суд Омской области вынес приговор по делу ранее не судимого 27-летнего местного жителя, который избил до смерти своего знакомого кочергой.

Орудие убийстваОрудие убийства
Орудие убийства
Фото: Прокуратура Омской области

Трагедия произошла 17 мая 2023 года в селе Яман Крутинского района. Вечером в доме на улице Пионерской пьяный обвиняемый избил своего знакомого, в том числе железной кочергой. От травм мужчина скончался на месте.

Молодой человек признал свою вину частично. Кроме того, у него на иждивении находится маленький ребенок. С учетом позиции гособвинителя и смягчающих обстоятельств суд назначил ему 7 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима. Также виновный выплатит родственникам погибшего компенсацию — 800 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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