Омские депутаты отказались рассматривать предложение о вероисповедальных кладбищах

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
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В Омском городском Совете сегодня, 10 апреля, прошло очередное заседание комитета по вопросам ЖКХ. Первым пунктом в повестке было предложение администрации ввести статус «вероисповедального кладбища», который уже обсуждался в стенах ГС.
Как писал Город55, чиновники решили наделить Горсовет правом предоставлять муниципальным кладбищам новый статус, но депутаты не поняли, зачем это нужно и что за этим статусом кроется. Поэтому предложение администрации было принято только в первом чтении. Накануне сегодняшнего заседания чиновники сделали ряд важных уточнений, но это не помогло.
— Остается очень много вопросов, которые нам непонятны, — констатировал глава комитета Сергей Фролов. — Поэтому есть предложение совета фракции «Единой России»: снять вопрос с рассмотрения.
Депутаты проголосовали за исключение вопроса из повестки. Таким образом, администрации нужно дорабатывать свою инициативу. Теоретически у нее есть право вопреки решению комитета предложить вопрос на рассмотрение всего созыва ГС на пленарном заседании, но как правило это право не используют в таких случаях.