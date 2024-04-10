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Published Сегодня, 05:36

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Предложение о вероисповедальных кладбищах сняли с рассмотрения Омского горсовета

Омские депутаты отказались рассматривать предложение о вероисповедальных кладбищах

10 апреля 2024, 05:36
Фото: 1MI

Предложение о вероисповедальных кладбищах сняли с рассмотрения Омского горсовета

Глава комитета Сергей Фролов констатировал, что в инициативе мэрии слишком многое непонятно.

В Омском городском Совете сегодня, 10 апреля, прошло очередное заседание комитета по вопросам ЖКХ. Первым пунктом в повестке было предложение администрации ввести статус «вероисповедального кладбища», который уже обсуждался в стенах ГС.

Как писал Город55, чиновники решили наделить Горсовет правом предоставлять муниципальным кладбищам новый статус, но депутаты не поняли, зачем это нужно и что за этим статусом кроется. Поэтому предложение администрации было принято только в первом чтении. Накануне сегодняшнего заседания чиновники сделали ряд важных уточнений, но это не помогло.

— Остается очень много вопросов, которые нам непонятны, — констатировал глава комитета Сергей Фролов. — Поэтому есть предложение совета фракции «Единой России»: снять вопрос с рассмотрения.

Депутаты проголосовали за исключение вопроса из повестки. Таким образом, администрации нужно дорабатывать свою инициативу. Теоретически у нее есть право вопреки решению комитета предложить вопрос на рассмотрение всего созыва ГС на пленарном заседании, но как правило это право не используют в таких случаях.

Омским депутатам снова расскажут о вероисповедальных кладбищах
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#Омск#Сергей Фролов#Новости#Горсовет#Николай Эйхвальд#Кладбища
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