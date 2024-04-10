Омские депутаты отказались рассматривать предложение о вероисповедальных кладбищах

Как писал Город55, чиновники решили наделить Горсовет правом предоставлять муниципальным кладбищам новый статус, но депутаты не поняли, зачем это нужно и что за этим статусом кроется. Поэтому предложение администрации было принято только в первом чтении. Накануне сегодняшнего заседания чиновники сделали ряд важных уточнений, но это не помогло.