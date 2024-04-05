Омским депутатам снова расскажут о вероисповедальных кладбищах

Таким образом, в администрации постарались внести ясность в ключевые вопросы, возникавшие у депутатов. На вопрос «Для чего это в принципе нужно?» ответ был дан еще раньше: глава попечительского совета по похоронному дела Наталья Ольшанская рассказала депутатам, что нужна унификация ритуальных практик в пределах каждого конкретного кладбища (например, для мусульман и иудеев неприемлема еда рядом с могилой).