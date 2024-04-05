Омским депутатам снова расскажут о вероисповедальных кладбищах

Posted 5 апреля, 13:03
Published 5 апреля, 13:03
Modified 5 апреля, 13:05
Updated 5 апреля, 13:05
В Омском городском Совете на следующей неделе пройдет очередное заседание комитета по вопросам ЖКХ. Один из пунктов повестки касается организации похоронного дела: глава ДГХ и первый заместитель мэра Евгений Фомин должен выступить с докладом о порядке предоставления отдельным кладбищам статуса вероисповедальных.
Город55 писал о первых обсуждениях этой темы. Чиновники захотели наделить Горсовет правом предоставлять новый статус, но депутаты не поняли, зачем это нужно и что за этим статусом кроется, а поэтому предложение администрации было принято только в первом чтении. Теперь чиновники сделали ряд важных уточнений.
— Статус вероисповедального, — говорится в письме за подписью Фомина на имя главы комитета Сергея Фролова, — по предложению массовых религиозных объединений, уставы которых предусматривают осуществление религиозных обрядов на кладбищах, придается действующему кладбищу при условии, что оно создавалось для захоронения умерших одной веры, либо на котором соблюдаются каноны и обряды определенной религиозной конфессии, а также создаваемому кладбищу.
При этом авторы инициативы уточняют, что подхоранивать (хоронить в пределах того же участка) к супругу или близкому родственнику человека другой веры можно будет и на вероисповедальном кладбище тоже.
Таким образом, в администрации постарались внести ясность в ключевые вопросы, возникавшие у депутатов. На вопрос «Для чего это в принципе нужно?» ответ был дан еще раньше: глава попечительского совета по похоронному дела Наталья Ольшанская рассказала депутатам, что нужна унификация ритуальных практик в пределах каждого конкретного кладбища (например, для мусульман и иудеев неприемлема еда рядом с могилой).
В комитете по ЖКХ обсудят новые предложения администрации и определятся с рекомендациями. Окончательное решение может быть принято на ближайшем пленарном заседании городского Совета.