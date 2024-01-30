Частникам? В Омске началась перепродажа причалов, которые нужно вернуть государству

Представители омского управления Росимущества заключили два договора купли-продажи с победителем аукциона. Причалы получил индивидуальный предприниматель Мнацакан Саркисян. Они перешли к нему в июле прошлого года. За один из них, расположенный на набережной Иртыша, покупатель заплатил 1,1 млн рублей. Второй причал на Оми обошелся ему в 1 млн рублей.