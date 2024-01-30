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Posted Сегодня, 11:40

Published Сегодня, 11:40

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Updated Сегодня, 11:46

иллюстрация

Частникам? В Омске началась перепродажа причалов, которые нужно вернуть государству

30 января 2024, 11:40
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске началась перепродажа причалов, которые потребовали вернуть государству

Прокуратура требует отменить все совершенные сделки по приватизации этих объектов.

История с причалами у Речного вокзала не заканчивается. Арбитражный суд рассматривает детали по продаже двух объектов, которые были спущены с молотка. Они находятся на площади Бухгольца.

Представители омского управления Росимущества заключили два договора купли-продажи с победителем аукциона. Причалы получил индивидуальный предприниматель Мнацакан Саркисян. Они перешли к нему в июле прошлого года. За один из них, расположенный на набережной Иртыша, покупатель заплатил 1,1 млн рублей. Второй причал на Оми обошелся ему в 1 млн рублей.

Бизнесмен делал публичное заявление о том, что обустроит в том месте частный пляж, но при этом не знал, в каком состоянии находятся причалы. Также для него оказалось неожиданностью то, что объекты требуют капитального ремонта.

Вместе с тем в дело о приватизации вмешались сотрудники прокуратуры. Они потребовали расторгнуть заключенные с предпринимателем договоры, отменив тем самым сделку. По мнению надзорного ведомства, при передаче причалов на торгах был нарушен закон о приватизации государственного имущества. Известно, что Саркисян оказался единственным участником аукциона.

Однако стало известно, что Саркисян уже перепродал один из объектов. В ноябре прошлого года он заключил договор с ООО «Спецстрой», передав компании причал на Оми. Перепродажа случилась перед Новым годом. Известно, что «Спецстроем» владеет Эдуард Мнацаканович Саркисян.

Прокуратура потребовала через суд признать и эту сделку недействительной. За причал компания отдала 400 тыс рублей. «Спецстрой» стал соответчиком в деле о приватизации государственного имущества.

По решению Арбитражного суда предприниматели не могут заключать новые сделки, касающиеся причалов. Росреестру запретили регистрировать их. Следующее заседание по этой истории запланировано на 22 февраля.

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#Бизнес#Омск#Омская область#Прокуратура#Суд#Аукцион#Имущество#Сделка#Новости#Имущество под молоток#Приватизация#Росреестр#Причал#Алина Ясинская#Приватизация имущества
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