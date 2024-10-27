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Росимущество

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2024
Омичи рассказали о полном сносе заброшенной детской психиатрической больницы
27 октября, 03:36
В Омской области продают землю с заброшенным постом ГАИ
2 сентября, 16:13
Огонь и клубы дыма. Омичи поделились кадрами крупного пожара на 1-й Енисейской улице
Первые сообщения о пожаре начали появляться около полуночи — как отмечают очевидцы, огонь вспыхнул в считанные минуты.
11 августа, 04:30
16 претендентов на лот. В Омске землю с заброшенной больницей продали за 5 миллионов
22 мая, 06:28
Цену назовите сами. В Омске снова выставили на торги участок с заброшенной больницей
19 апреля, 09:02
Мусор и обшарпанные стены. Для столетней двухэтажки в центре Омска ищут арендаторов
19 апреля, 07:05
И цех, и баню: «Омскгоргаз» потребовал от Росимущества вернуть все изъятые активы
Соответствующее заявление уже подано в суд.
18 апреля, 13:28
Договор расторгли. Прокуратура через суд вернула государству 2 причала в центре Омска
10 апреля, 07:56
Раньше принадлежало УМВД. Для старинного здания в центре Омска ищут нового арендатора
19 января, 10:31
2023
«Как из фильма ужасов». В Омске за 20 млн продают участок с заброшенными зданиями
Имущественный комплекс на улице Лагоды попал в программу приватизации федеральной собственности.
26 декабря 2023, 02:45
Запущенный аэродром в Усть-Ишиме арендует предпринимательница из Омска
11 октября 2023, 06:18
Разгромная победа «Авангарда», запущенный аэродром и камеры в переходах. Омск за день
16 сентября 2023, 14:46
«На месте пасутся коровы». Для летного поля на севере Омской области ищут арендатора
16 сентября 2023, 09:45
В Омске Росимущество отдает под предпринимательство землю на Пристанционной
31 августа 2023, 10:51
Площадь у омского речного вокзала за 1 миллион отдают в руки бизнесменов
2 июня 2023, 07:08
В Усть-Ишимском районе Омской области отменили сделку по продаже причала
Из-за демонтажа причала могло затопить ближайшие дома.
17 марта 2023, 03:47
В Омске старые портовые причалы пытаются пустить с молотка за 7 млн рублей
14 февраля 2023, 06:22

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