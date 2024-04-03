Пострадавшая в больнице. В Омске водитель автобуса сбил пожилую женщину

Во вторник, 2 апреля, вечером на Московке-2 63-летний водитель автобуса №20 сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Произошло ДТП недалеко от остановки «Минирынок» на улице Вострецова. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.