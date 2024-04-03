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Пассажирский автобус сбил на пешеходе у остановки пожилую омичку

Пострадавшая в больнице. В Омске водитель автобуса сбил пожилую женщину

3 апреля 2024, 02:18
Фото: Управление МВД по Омской области

Пассажирский автобус сбил на пешеходе у остановки пожилую омичку

В момент происшествия в общественном транспорте находилось 30 пассажиров.

Во вторник, 2 апреля, вечером на Московке-2 63-летний водитель автобуса №20 сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Произошло ДТП недалеко от остановки «Минирынок» на улице Вострецова. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

В момент аварии в автобусе находилось 30 пассажиров. 65-летную женщину, попавшую под колеса общественного транспорта, доставили в больницу.

Окончательно обстоятельства ДТП установят в ходе проверки.

Фото: УМВД России по Омской области

Напомним, ранее Город55 рассказывал, что следователи ищут записи с видеорегистраторов, на которые попала страшная авария в восьмью погибшими на трассе Тюмень-Омск. Среди погибших в ДТП, произошедшем 16 марта, оказалась и омская журналистка Анна Никитенко.

В Омске ищут записи с видеорегистраторов, на которые попала авария с 8 погибшими
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#Происшествия#ДТП#Омск#Общественный транспорт#ДТП с пострадавшими#Пострадавшие#Авария#Больница#ДТП с автобусом#Пешеход#Новости#Юлия Истомина
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