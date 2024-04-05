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Posted 5 апреля, 05:45

Published 5 апреля, 05:45

Modified 5 апреля, 05:47

Updated 5 апреля, 05:47

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Зарплата до 73 тысяч. В омском минтруда ищут специалистов и начальников

5 апреля 2024, 05:45
Фото: Изображение Midjourney
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В минтруда Омской области ищут сотрудников на зарплату до 73 тысяч рублей

От соискателей необходимо высшее образование, опыт государственной службы, знание законов.

В министерстве труда и соцразвития Омской области сегодня, 5 апреля, опубликовали свежие вакансии. Заявки от кандидатов принимают в течение следующий трех недель.

В Азовский район ищут руководителя территориального органа, который займется вопросами труда и социальной защиты населения на территории Азовского, Одесского, Полтавского и Шербакульского районов. Будущему начальнику предлагают зарплату от 55 000 до 73 000 рублей.

Также работники требуются в правовой департамент, управление демографической и семейной политики, департамент по труду. Для ведущих специалистов предусмотрена зарплата от 28 300 до 47 700 рублей, для старших специалистов — от 31 900 до 45 700 рублей. Рабочее место находится в Омске.

От соискателей необходимо высшее образование, опыт государственной службы, знание законов.

Ранее Город55 сообщал, что в мэрию Омска требуются требуется заместитель директора департамента городского хозяйства. Он займется вопросами отопления.

В мэрии Омска ищут начальника на зарплату до 79 тысяч, который займется отоплением
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#Руководитель#Омск#Минтруд#Зарплата#Департамент#Труд#Вакансии#Евгений Игишев
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