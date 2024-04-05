Зарплата до 73 тысяч. В омском минтруда ищут специалистов и начальников

Также работники требуются в правовой департамент, управление демографической и семейной политики, департамент по труду. Для ведущих специалистов предусмотрена зарплата от 28 300 до 47 700 рублей, для старших специалистов — от 31 900 до 45 700 рублей. Рабочее место находится в Омске.